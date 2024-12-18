موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مونتجويك، مباراة فريق برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل 21 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، بستاد مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكان فريق برشلونة، تلقى هزيمة من نظيره ليجانس، بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الـ17 بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

ويحتل برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، وخلفهما ريال مدريد بـ37 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لا ليجا 2024- 2025، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد عبر قناة bein Sports HD 1 المشفرة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة - (المباريات: 18 - الأهداف: 50 - النقاط: 38) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 17 - الأهداف: 31 - النقاط: 38) ريال مدريد - (المباريات: 17 - الأهداف: 37 - النقاط: 37) أتلتيك بلباو - (المباريات: 18 - الأهداف: 27 - النقاط: 33) مايوركا - (المباريات: 18 - الأهداف: 18 - النقاط: 27) فياريال - (المباريات: 16 - الأهداف: 28 - النقاط: 26) ريال سوسيداد - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 25) أوساسونا - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 25) ريال بيتيس - (المباريات: 17 - الأهداف: 20 - النقاط: 24) جيرونا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 22) إشبيلية - (المباريات: 17 - الأهداف: 18 - النقاط: 22) سيلتا فيغو - (المباريات: 17 - الأهداف: 25 - النقاط: 21) رايو فاييكانو - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 20) لاس بالماس - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 19) ليغانيس - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 18) خيتافي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 16) ألافيس - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 16) إسبانيول - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 14) بلد الوليد - (المباريات: 17 - الأهداف: 12 - النقاط: 12) فالنسيا - (المباريات: 15 - الأهداف: 13 - النقاط: 10)

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