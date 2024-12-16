ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة 18.. الصراع على القمة يشتعل

اشتعل الصراع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الليجا بهذا الموسم 2024-2025.

وشهدت منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية، على مواجهات نارية ونتائج مثيرة أيضًا، والتي اختتمها برشلونة بالهزيمة أمام ليجانيس.

وتعادل ريال مدريد إيجابيًا مع رايو فاليكانو بنتيجة 2-2، بينما انتصر أتلتيكو مدريد على خيتافي بهدف دون رد في نفس الجولة.

ووفقًا لنتائج مباريات الجولة 18 من الليجا، فيتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويطارده كل من، ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بينما يتربع روبرت ليفاندوفسكي نجم البرسا على قمة ترتيب الهدافين.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة الثامنة عشر، والذي يأتي على النحو التالي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. مايوركا، 27 نقطة.

6. فياريال، 26 نقطة.

7. أوساسونا، 25 نقطة.

8. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. إشبيلية، 20 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 20 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15.ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 15 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. فالنسيا، 12 نقطة.

20. بلد الوليد، 10 نقاط.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 16 هدفًا.

2 رافينها، برشلونة، 11 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 10 أهداف.

4 كيليان مبابي، ريال مدريد، 9 أهداف.

5 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

6 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

7 آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

8 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، 7 أهداف.

9 دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 7 أهداف.

10 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

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