الزمالك يحكم سيطرته على سيراميكا كليوباترا.. انتصارات متتالية وأرقام مميزة

يستعد فريق الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الخميس 19 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وكان الزمالك خاض 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري، فاز في 3 مباريات أممام البنك الأهلي وسموحة وغزل المحلة وخسر في لقاء وحيد كان أمام المصري.

ومن المقرر، أن يقود السويسري كريستيان جروس، فريق الزمالك من خارج الخطوط، في مواجهة سيراميكا كليوباترا، من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباريات الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، منافسة قوية، حيث التقى الفريقان في 8 مواجهات بمختلف المسابقات، نجح الزمالك خلالها في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

المواجهة الأولى: أقيمت يوم 11 مارس 2021 في الدوري الممتاز، وفاز الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بن شرقي وإمام عاشور.

أقيمت يوم 11 مارس 2021 في الدوري الممتاز، وفاز الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بن شرقي وإمام عاشور. المواجهة الثانية: في 20 أغسطس 2021 بالدوري، انتهت بفوز الزمالك 2-1، وسجل هدفي الأبيض أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

في 20 أغسطس 2021 بالدوري، انتهت بفوز الزمالك 2-1، وسجل هدفي الأبيض أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو. المواجهة الثالثة: يوم 28 يناير 2022 في كأس الرابطة المحترفة، حقق الزمالك الفوز 3-1، وأحرز الثلاثية رزاق سيسيه ويوسف أوباما وهدف ذاتي أحرزه وليد عبد المنعم بالخطأ في مرماه.

يوم 28 يناير 2022 في كأس الرابطة المحترفة، حقق الزمالك الفوز 3-1، وأحرز الثلاثية رزاق سيسيه ويوسف أوباما وهدف ذاتي أحرزه وليد عبد المنعم بالخطأ في مرماه. المواجهة الرابعة: أقيمت يوم 28 يونيو 2022 بمسابقة الدوري، وفاز الزمالك 3-2، وسجل الثلاثية البيضاء إمام عاشور وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.

أقيمت يوم 28 يونيو 2022 بمسابقة الدوري، وفاز الزمالك 3-2، وسجل الثلاثية البيضاء إمام عاشور وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو. المواجهة الخامسة: بتاريخ 23 أكتوبر 2022 في الدوري الممتاز، فاز الزمالك 2-0، بهدفي سيف الجزيري وأحمد فتوح.

بتاريخ 23 أكتوبر 2022 في الدوري الممتاز، فاز الزمالك 2-0، بهدفي سيف الجزيري وأحمد فتوح. المواجهة السادسة: أقيمت يوم 26 أبريل 2024 في الدوري الممتاز، وحسم الزمالك المباراة بالفوز 1-0، بهدف التونسي سيف الدين الجزيري.

أقيمت يوم 26 أبريل 2024 في الدوري الممتاز، وحسم الزمالك المباراة بالفوز 1-0، بهدف التونسي سيف الدين الجزيري. المواجهة السابعة: يوم 14 يونيو 2024 بمسابقة الدوري، فاز الزمالك 2-1، وسجل الثنائية عبد الله السعيد وإبراهيما نداي.

يوم 14 يونيو 2024 بمسابقة الدوري، فاز الزمالك 2-1، وسجل الثنائية عبد الله السعيد وإبراهيما نداي. المواجهة الثامنة والأخيرة: أقيمت يوم 29 يونيو 2024 في الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك 4-2، وسجل الأهداف كل من مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداي، وأحمد سيد زيزو.

هدافو مواجهات الفريقين

يتقاسم الثنائي سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو صدارة هدافي مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف لكل منهما.

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