المناوي: «الرقابة الإشعاعية» تلعب دور محوري في تحقيق الحلم النووي المصري

الحلم النووي المصري.. يمثلأحد أبرز المشروعات الطموحة التي تسعى مصر لتحقيقها منذ عقود، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

ويعد الحلم النووي المصري وتنفيذ محطة الضبعة خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، مثل الوقود الأحفوري، الذي يشكل عبئًا على الاقتصاد والبيئة.

الحلم النووي المصري

وفي هذا الصدد، شاركت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس ادارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بإلقاء محاضرة عن البرنامج النووي المصري الفرص والتحديات وذلك في اطار برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (الدفعة الأولى)، والذي يضم 67 متدربة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومختلف المؤسسات التعليمية والتنفيذية.

الموجز ينقل تفاصيل كلمة ماهيتاب المناوي، رئيس ادارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بإلقاء محاضرة عن البرنامج النووي المصري، إذ قالت إن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تلعب دور محوري في تحقيق الحلم النووي المصري، وهي الحصن المدافع عن المواطن والممتلكات والبيئة من اي مخاطر إشعاعية في جمهورية مصر العربية

برنامج حواري لمناقشة تحقيق الحلم النووي المصري

وتعد تلك المشاركة في تجربة فريدة هي الأولى من نوعها، وبحضور ومشاركة رامي عفيفي، كبير اخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتنمية مهارتها في مختلف المجالات وبناء شخصية متكاملة وتعزيز الانتماء الوطني، وتوطيدا للتعاون القائم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما تأتي هذه المشاركة ضمن الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة في التعريف بدورها وأنشطتها التنظيمية والرقابية على كافة الأنشطة النووية والاشعاعية في جمهورية مصر العربية، لا سيما وأن قطاع المرأة يحظى بأهمية كبيرة في خطة تواصل الهيئة للعام الجاري.

وأضافت أن المرأة من سفراء الهيئة فيما يخص التوعية بدورها وفقا لما تم الإعلان عنه بالمجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد خلال العام الجاري.

برنامج حواري لمناقشة تحقيق الحلم النووي المصري

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد بدأت مسيرتها النووية في منتصف القرن الماضي، لكنها شهدت انطلاقة جديدة مع مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، فضلًا عن نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء كوادر مصرية قادرة على قيادة المستقبل النووي.

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برنامج حواري لمناقشة تحقيق الحلم النووي المصري

برنامج حواري لمناقشة تحقيق الحلم النووي المصري