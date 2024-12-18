رابط تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025.. هتحل صح

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير نماذج امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2025، بهدف تدريبهم على شكل الامتحانات النهائية وفق النظام الجديد الذي يعتمد على أسئلة الفهم والاستيعاب. وفيما يلي ينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أهمية النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2025

- تساعد طلاب الثانوية العامة في التعرف على نمط الأسئلة الجديد.

- كما انها تُعد وسيلة فعّالة للتقليل من التوتر والقلق المرتبط بالامتحانات.

- تتيح للطلاب فرصة تقييم مستواهم الدراسي والتحضير الجيد للاختبارات.

المواد التي تشملها النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2025

- اللغة العربية.

- الرياضيات، بنوعيها (العلمي والأدبي).

- الفيزياء، الكيمياء، والأحياء لطلاب الشعبة العلمية.

- التاريخ، الجغرافيا، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الثانوية العامة 2025



كيفية الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

-يمكن تحميل النماذج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا.

-كما تُتاح النماذج بصيغة PDF مع الإجابات النموذجية عبر العديد من المنصات التعليمية.

-تقدم النماذج الإضافية عبر بنك المعرفة المصري.



نصائح لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل دخول الامتحانات

- حل النماذج في ظروف مشابهة للامتحان الفعلي.

- مراجعة الإجابات مع المعلمين لتحديد نقاط الضعف.

- التركيز على الأسئلة المقالية والموضوعية لضمان الإلمام الكامل بجميع جوانب المادة.

وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه النماذج إلى دعم الطلاب وتدريبهم على الاستعداد الجيد للامتحانات، بما يساهم في تحقيق أفضل النتائج بنهاية العام الدراسي.

اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

وفيما يخص شكل أسئلة الثانوية العامة أكدت الوزارة أن هناك جزءاً من الامتحان سيكون اختيار من متعدد، وهو الجزء الأكبر من حيث عدد الأسئلة، بينما يمثل الجزء المقالى حوالي 15% من الدرجة الكلية للمادة. كما شددت الوزارة على ضرورة أن تكون الأسئلة واضحة ودقيقة، تجنباً لحدوث أي أخطاء مشابهة لتلك التي حدثت في امتحانات الفيزياء السابقة، أما بالنسبة لعدد الدرجات، سيحصل طلاب النظام الحديث على مجموع درجات يبلغ 320 درجة، بينما يحصل طلاب النظام القديم على 410 درجات، وستُجرى الامتحانات على مرحلتين: الدور الأول في يونيو 2025، والدور الثاني في موعد يُحدد لاحقاً.

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