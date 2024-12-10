عدالة التوزيع.. شروط صرف حوافز المعلمين في الصفوف الأولى على مستوى الجمهورية

تسعى مديريات التربية والتعليم لتحفيز المعلمين وخاصة في المراحل التعليمية الأولى، لذا حددت مجموعة من الشروط والمعايير يرصدها "الموجز" في السطور التالية والتي يجب توافرها لصرف الحافز للمعلم لتعزيز كفاءته وتحسين جودة التعليم.



شروط صرف حوافز المعلمين في الصفوف الأولى على مستوى الجمهورية





أصدرت مديريات التربية والتعليم مؤخرًا عدة توجيهات واضحة بشأن صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين في الصفوف الأولى حيث تم تحديد الشروط وهي كالتالي:



الشرط الأول: يتطلب لحصول المعلم على الحافز هو أن يكون على رأس العمل وشاغلًا للوظيفة سواء كان بصفة أصلية أو منتدبًا للعمل.



وزارة التربية والتعليم



الشرط الثاني: تسجيل المعلم عدد توقيعات فعلية بدفتر الحضور بإجمالي 20 توقيع شهريًا ما عدا شهر فبراير 18 توقيعا فقط، وذلك مع اعتبار أيام الإجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات.





الخصم جزاء عدم استكمال التوقيعات





ونوهت مديريات التعليم بأنه في حالة عدم استكمال التوقيعات المطلوبة يتم خضم 40 جنيها لليوم الواحد.



حالة الغياب



وأشارت إلى أنه في حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريًا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من الحافز ولا يستحقه.





عدم تنفيذ التكليفات





وأضافت أنه يتم خفض الحافز بنسبة 25% للمعلم في حالة عدم تنفيذ التكليفات والتعليمات المطلوبة منه.



وأوضحت بأنه يتم تطبيق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بالقرار 259 بأجر كامل.



أما عن الإجازات الاستثنائية وإجازة الوضع في حالة الحصول عليها بعد استلام جدول الحصص والعمل داخل الفصل فعليا خلال تواريخ صرف الحافز من 1 أكتوبر 2024.



وأضاف بيان الشروط بأنه يتم تطبيق مواد القانون 155 لسنة 2007 وذلك باللنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم بدون جدول.





وحددت الشروط بأنه لا يمكن تجاوز المعدلات القانونية الخاصة بكل فصل طبقا للخطة الوزارية المعتمدة لكل فصل.



وشددت على ضرورة تسجيل معلمي كل فئة في استمارة منفصلة على نموذج الاستمارة المعتمد، مشيرة إلى أنه يستحق المعلم الحافز كاملًا بحد أقصى 800 جنيه إذا كان نصاب حصصه كاملًا طبقا لمسمى الكادر.



وأضاف: إذا لم يكن نصاب المعلم كاملًا من الحصص يحاسب بفئة الحصة، ويكتب اسم المعلم مرة واحدة بكشوف الحافز ولا يكرر.



وأوضح على ضرورة إعداد الكشوف والاستمارات ويرفق معها صورة معتمدة من جدول الحصص موقعة من لجنة الجدول ومدير المدرسة مع كتابة إجمالي الحصص باللغة العربية.



ونوهت بأنه لا يجوز التعديل سواء بحذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها.



وتابع: يعتبر الحد الأقصى للحافز 800 جنيه فقط حافز مقابل حصص فعلية يؤديها المعلم داخل الفصل.



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