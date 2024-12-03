تعليم الاسكندرية تكشف حقيقة امتداد حريق أكشاك السبع بنات لمقر إداراتي غرب والجمرك

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء بشأن الحريق الذي نشب في بعض الأكشاك الخشبية بجوار مقر ديوان إدارتي غرب والجمرك التعليميتين في شارع السبع بنات غرب الإسكندرية صباح اليوم، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز التفاصيل الكاملة .

حريق الأكشاك الخشبية

وذكر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الحريق اندلع في الأكشاك الخشبية الواقعة في شارع السبع بنات بالقرب من ديوان إدارة غرب التعليمية، وأنه لا علاقة له بمقر ديوان إدارة غرب أو الجمرك. وأكد أبوزيد أن قوات الحماية المدنية تحركت على الفور وأتخذت الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق. كما أوضح أنه لا توجد أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة لهذا الحريق داخل ديوان الإدارتين.

حريق الأكشاك الخشبية

حريق الأكشاك الخشبية

إبلاغ الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة حول نشوب حريق في عدد من الأكشاك الخشبية الواقعة بشارع السبع بنات في منطقة المنشية. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة ويؤدي إلى حدوث أضرار أكبر.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة. كما كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بالتحقيق في الحادث، وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة.

بيان مديرية تعليم الإسكندرية

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، بشأن الحريق الذي اندلع في بعض الأكشاك الخشبية بجوار مقر ديوان إدارتي غرب والجمرك التعليميتين في شارع السبع بنات غرب الإسكندرية.

وأوضح البيان أن الحريق وقع في الأكشاك الخشبية الواقعة بالقرب من ديوان إدارة غرب التعليمية، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للحريق بمبنى ديوان إدارة غرب والجمرك. وأضاف البيان أن قوات الحماية المدنية تدخلت فورًا وتمكنت من إخماد الحريق، مؤكدة أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة للحريق في مقر الإدارتين.

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