التعليم تعلن عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. من أكثر ما يبحث عنه طلاب الصف الثالث الثانوي على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، لمعرفة إعلان الوزارة عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك لبدء التهئ والتجهيز لها سواء من نفسيًا أو الإستعداد لخوض الامتحانات، وفيما يلي سيكشف لكم موقع الموجز عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024/ 2025 يوم السبت 14/ 6/ 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة، لم تعلن حتى الآن وزارة التعليم عن الجدول على مواقعها الرسمية .

موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025

ومن الجدير بالذكر، ستعقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وفيما يلى سنعرض لكم من خلال جريدة الموجز الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي جاءت كالتالي:

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.



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