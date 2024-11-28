إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024 لجميع الطلاب.. الوزارة توضح

أكثر ما يبحث عنه طلاب الصفوف المختلفة، ما تردد مؤخرا من شائعات حول قرار الوزارة بإلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024 ، مما أثار ذعر الطلاب وأولياء الأمور للبحث باستمرار لمعرفة حقيقة إلغاء الوزارة لـ امتحانات شهر ديسمبر 2024، والتي تعد أخر امتحانات شهرية سيتم اجتيازها طلاب الصفوف المختلفة بجانب التقييمات الشهرية، وسيتم من بعدها عقد امتحانات نصف العام 2025.

وفيما يلي سنجاوب من خلال الموجز ، عن التساؤل المحير للطلاب وأولياء الأمور، هل تم إلغاء امتحانات شهر ديسمبر لجميع الطلاب؟.

إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024 لجميع الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات نوفمبر 2024 ستكون آخر امتحان شهري للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، يليه امتحان الفصل الدراسي الأول المقرر في يناير 2025 وفقًا للتقويم الدراسي.

امتحانات شهر ديسمبر

وأضافت الوزارة أنه لن تُجرى اختبارات شهر ديسمبر لصفوف النقل، حيث سيتم الاكتفاء باختبارين شهريين في كل فصل دراسي، وفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن نظام التقييم والدراسات.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

وأشارت الوزارة إلى أهمية حضور طلاب صفوف النقل امتحانات نوفمبر 2024، حيث سيتم احتساب درجات هذه الامتحانات ضمن درجات الأعمال السنوية للطلاب، إضافة إلى التقييمات الأسبوعية ودرجات السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب.

من المقرر أن تبدأ امتحانات نوفمبر 2024 في أول ديسمبر المقبل، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديريات التعليمية لجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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