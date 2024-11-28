تفاصيل| جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024، ويشمل الجدول مواعيد امتحانات جميع المواد الدراسية التي سيخوضها الطلاب خلال هذا الشهر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الثانوي.



جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024

وتنطلق امتحانات شهر نوفمبر 2024 يوم الإثنين 27 نوفمبر 2024، حيث يختبر الطلاب في مادة اللغة العربية في تمام الساعة 9:00 صباحًا، ويستكمل الجدول بامتحان الرياضيات يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، ثم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 29 نوفمبر، ويختتم الامتحانات يوم الخميس 30 نوفمبر بمادة الدراسات الاجتماعية.

-يوم الاثنين 27 نوفمبر: امتحان مادة اللغة العربية - 9:00 صباحًا

يوم الثلاثاء 28 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات - 9:00 صباحًا

-يوم الأربعاء 29 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية - 9:00 صباحًا

-يوم الخميس 30 نوفمبر: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية - 9:00 صباحًا

ملاحظات هامة قبل اداء



ملاحظات قبل دخول امتحانات شهر نوفمبر 2024

-كما يجب على الطلاب الوصول إلى لجنة الامتحان قبل الموعد المحدد بـ 30 دقيقة على الأقل.

-الامتحانات ستكون ورقية فقط، ولن يكون هناك امتحانات إلكترونية لهذا الشهر.

-من الضروري الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مثل إحضار الأدوات الدراسية الأساسية (قلم رصاص، ممحاة، مسطرة) وعدم إدخال أي مواد غير مسموح بها.

-كما ينصح الطلاب بمراجعة المقررات الدراسية والتركيز على الدروس التي تم تعلمها خلال الشهر، بالإضافة إلى حل نماذج امتحانات سابقة للتحضير بشكل جيد. كما يُفضل تنظيم الوقت لتخصيص وقت كافٍ لمراجعة كل مادة قبل الامتحانات.

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 للمدارس وستبدأ الإجازة يوم 25 يناير 2025 وتستمر حتى 8 فبراير 2025، لمدة أسبوعين، وتشمل هذه الإجازة جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة واللغات.

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