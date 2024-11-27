توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي إلى المعاهد| إليك التفاصيل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد لجان القطاع الخاصة بالمعاهد مع نظيرتها في المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التحالفات على مستوى الأقاليم وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية؛ مما يعزز من دور المعاهد في تطوير البحث العلمي والتعليم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي إلى المعاهد

كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أهمية مشاركة المعاهد في المشاريع البحثية ودعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به الصندوق في مسابقة Genz 2024، التي تعد أكبر مسابقة للابتكار في مصر ويصل تمويلها إلى 100 مليون جنيه، مضيفاً أنه من الضروري تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العالية المتميزة في التصنيفات الدولية وتعزيز مكانتها على مستوى العالم.

وفيما يخص التصنيفات الدولية، لفت الوزير إلى ضرورة انضمام المعاهد إلى لجنة التصنيفات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والتقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موضحاً أن الجامعات المصرية أظهرت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف "تايمز" لعام 2025، حيث تم إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بـ28 جامعة في نسخة 2024، مؤكدًا أن التصنيف الآن يأخذ في اعتباره البرامج البينية التي تشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وفي سياق اخر ، تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.



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