يتسأل أولياء الأمور والطلاب عن مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf نظرًا لاقتراب اختبارات شهر نوفمبر الجاري والتي من المقرر أن تبدأ في أول شهر ديسمبر وفقًا لمواعيد كل مديرية تعليمية.

ويستعرض “موقع الموجز” تفاصيل مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf لمراجعتها والتدريب عليها قبل بداية الاختبارات حيث أن هذه المراجعات تشمل الإجابات.

مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf

ويمكن للطلاب الدخول على رابط مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf من هنــــــــــا، ويأتي ذلك لمراجعة امتحانات شهر نوفمبر الجاري.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي بالجيزة

الأحد 1 ديسمبر 2024 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

الإثنين 2 ديسمبر 2024 امتحان العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024 امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات “ICT”.

مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

الأحد 1 ديسمبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الاثنين 2 ديسمبر امتحان متعدد التخصصات.

الثلاثاء 3 ديسمبرامتحان الرياضيات.

الأربعاء 4 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

وبعد معرفة مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf وجدول الامتحانات بالقاهروة والجيزة، نوفر لك الاسئلة ضوابط ومواصفات اختبارات شهر نوفمبر والتي سيؤديها الطلاب خلال الأيام المقبلة.

مواصفات اختبارات شهر نوفمبر 2024

تُعد 3 نماذج مختلفة لكل مادة، وتسلم للإدارة التعليمية.

تُجرى الاختبارات خلال الحصة الدراسية الثانية بمعدل فترة أو فترة ونصف، حسب طبيعة المادة ووزن الورقة الامتحانية.

يشرف على التنفيذ موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

لا تتجاوز أسئلة الامتحان 15 سؤالًا

زمن الإجابة لا يزيد عن 50 دقيقة.

تغطي الأسئلة نواتج التعلم من محتوى المادة الدراسية للأسبوع الأول حتى الأسبوع الخامس من الشهر.

تتضمن 85% أسئلة اختيار من متعدد.

تحتوي على 15% أسئلة مقالية.

تستهدف الأجزاء التي درسها الطالب خلال الفترة المحددة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتولي مسؤولية إعداد امتحانات شهر نوفمبر، على أن تكون موحدة داخل كل إدارة تعليمية، بالإضافة لإعداد الامتحانات من قبل الموجه الأول لكل مادة في المدارس بأنواعها “الرسمية، الرسمية لغات، والخاصة”.

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