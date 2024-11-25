بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بالمدارس الخاصة والدولية.. أعرف هتاخد كام

وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية يفيد بضرورة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين.

الحد الأدنى للأجور

شددت وزارة التربية والتعليم على متابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في المدارس الخاصة والدولية وجاء التنبيه بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وقرار الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيسة المجلس القومي للأجور، ويستعرض “موقع الموجز” التفاصيل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين

تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين

ينص قرار ر تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في المدارس الخاصة والحكومية وفقًا لرقم 27 لسنة 2024 على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ 6000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مايو 2024.



يُحسب تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين وفقًا للبند “ج” من المادة “1”من قانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، حيث شددت الوزارة على متابعة المديريات التعليمية لضمان الالتزام بتنفيذ القرار في جميع المدارس الخاصة والدولية بمختلف أنواعها.

تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة السادسة 6000 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الثالث الدرجة الثانية 8000 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الثالث الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الثالث درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين الدرجة الثالث الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين

من المقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين يوم 22 ديسمبر القادم من العام الجاري، وتصرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا لمواعيد وزارة المالية.

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