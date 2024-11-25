الآن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 .. تعرف على الخطوات

حددت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة بشأن، استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، نظرًا لتقديم الطلاب في امتحانات نصف العام الدراسي الأول والتي ستبدأ يوم 18 يناير إلى 23 يناير القادم 2025.

ويستعرض “ الموجز” تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر مواقع ال عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى معرفة خطوات التسجيل ورسوم التقديم.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

يبحث الطلاب عن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، نظرًا لضروة التقديم للامتحانات النهائية والتي ستبدأ بعد شهر تقريبًا من الآن، لذلك نقدم لكم الخطوات بالتفاصيل في السطور التالية:

إذا كان لديك بريد إلكتروني موحد، اضغط على تسجيل الدخول، وإن لم يكن لديك، اختر "إنشاء بريد إلكتروني" وأكمل التسجيل.

أدخل الرقم القومي وكود الطالب الموجود على إيصال المصروفات، ثم تحقق من البيانات.

أضف رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب، واختر كلمة سر.

قم بإرفاق الصور والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 يحتاج إلى مستندات وأوراق محددة للموافقة على التقديم لامتحانات نصف العام الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من المعلومات والمستندات قبل إرفاقها.

إيصال سداد مصروفات الصف الثالث الإعدادي مع تقديم نسختين مصورتين.

إيصال دفع رسوم الامتحانات مع نسختين مصورتين.

عدد 2 صورة واضحة من شهادة الميلاد.

صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، مع كتابة الاسم رباعيًا على الصور.

طابع دعم مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

ملف بلاستيكي يضم جميع المستندات المطلوبة.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن ينتهي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 يوم 31 ديسمبر 2024، حيث بدأ فتح تسجيل الاستمار الإلكترونية يوم 20 نوفمبر الماضي، ويمكن الحصول على رابط التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو يمكنك الضغط هنــــــــــــــا للحصول عليه بسهولة.



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