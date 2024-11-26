عاجل.. التعليم تحدد زيادة مرتبات المعلمين 2024 بقرار رسمي

زيادة مرتبات المعلمين.. ورد أحدث خطاب من وزارة التربية والتعليم موجهًا إلى المديريات التعليمية، بتاريخ 10 نوفمبر 2024، حددت خلاله الموعد الرسمي لزيادة مرتبات المعلمين 2025 في جميع المدارس الخاصة والمدارس الدولية التي تطبّق المناهج ذات الطبيعة الخاصة.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل موعد زيادة مرتبات المعلمين 2025 وخطاب الوزارة التي من المقرر أن تنبه في جميع المدارس جميع المدارس الخاصة والدولية بالالتزام وتطبيق الحد الأدنى للأجور وعلى جميع المعلمين العاملين بالمدارس.

موعد زيادة مرتبات المعلمين 2024

حددت وزارة التربية والتعليم موعد زيادة مرتبات المعلمين 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها اعتبارًا من يوم 1 مايو 2025 طبقًا لقرار 2024، حيث يأتي ذلك تماشيًا مع قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيسة المجلس القومي للأجور، رقم 27 لسنة 2024.

موعد زيادة مرتبات المعلمين

وقد نشر الخطاب مرة أخرى للالتزام بتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار بشكل صارم حيث أكدت الوزارة أن هذا الحد الأدنى يُحتسب بناءً على الأجر الشامل المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل، والذي يشمل أيضًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

زيادة مرتبات المعلمين

جدول زيادة مرتبات المعلمين 2024

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة العالية: 10,200 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين درجة المدير العام: 9,200 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

جدول زيادة مرتبات المعلمين الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

طريقة صرف المرتبات

من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM”.

عبر فروع البنوك المنتشرة.

من مكاتب البريد المصري

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