يبحث أولياء الأمور والطلاب عن، الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والأداء الصفي، إنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر حيث أعدت إدارة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه التقييمات والأداءات لجميع أسابيع السابقة.

ويستعرض " الموجز" رابط وتفاصيل الحصول على الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والأداء الصفي إنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر بصيغة PDF،بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والأداء الصفي إنجليزي للصف الأول الإعدادي

وفرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والأداء الصفي إنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر بصيغة PDF، مما يتيح للجميع الاطلاع على الأسئلة المقررة وحلها بكل يسر.

توفر "جريدة الموجز" جميع الخدمات التي يحتاجها متابعيها في أخبار التعليم لذلك سنوضح لكم مجموعة من الأسئلة التي جاءت في الأداء الصيفي، وطريقة الحصول على الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والأداء الصفي إنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر وجميع المواد الأخرى وجاء الأداء الصيفي في اللغة الإنجليزية كالتالي:

اختر الإجابة الصحيحة من a، b، c، أو d:

In Egypt, we have a lot of natural .........

a) resources

b) schools

c) devices

d) clothes

1I have ...... I was out in the sun for too long.

a) a cold

b) heatstroke

c) stomachache

d) toothache

We need to save energy to help our country. The word "save" means .......

a) get

b) keep

c) waste

d) use

رابط الأداء الصفي إنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر

حددت وزارة التربية والتعليم رابط الأداء الصفي إنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر ويمكن للطلاب الحصول عليه بسهولة من خلال الرابط الرسمي من هنـــــــــــــا

يمكن للطالب الحصول على رابط الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والأداء الصفي من خلال الدخول على الرابط الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

