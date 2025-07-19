اليوم السبت .. طقس خانق رغم تراجع الحرارة والرطوبة بطل المشهد

في ظل التباينات الجوية التي تشهدها البلاد مؤخرًا، يتزايد اهتمام المواطنين بتفاصيل حالة الطقس اليومية، وخاصة مع تفاوت درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وتغيرات الرطوبة الملحوظة.

ويترقب الكثيرون مستجدات الأرصاد، لا سيما فيما يتعلق بطقس القاهرة الكبرى والمحافظات خلال الأيام المقبلة.

وبحسب أحدث النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يُتوقع أن تشهد البلاد اليوم السبت الموافق 19 يوليو، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهارًا، والرطبة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار سيؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس عن المعدلات المسجلة فعليًا بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات، خاصة في المناطق المأهولة والمزدحمة.

وأشار شاهين إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى، وقد تؤثر على الرؤية الأفقية ببعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما نوهت الهيئة إلى احتمالية نشاط الرياح أحيانًا على مناطق متفرقة، تشمل حلايب وشلاتين وشمال وجنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الفترات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 يوليو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 36° | الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 32° | الصغرى 22°

مرسى مطروح: العظمى 30° | الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 40° | الصغرى 25°

قنا: العظمى 42° | الصغرى 26°

أسوان: العظمى 44° | الصغرى 27°

يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التواجد خارج المنزل خلال فترات الذروة، وارتداء الملابس القطنية، والإكثار من شرب السوائل، خاصة مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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