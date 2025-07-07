لهيب الصيف يشتد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس غداً الثلاثاء (بيان درجات الحرارة)

يُبحث الكثيرون من المواطنون ، يومياً بصفة مستمرة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحرص موقع “الموجز” يوميًا علي عرض توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الثلاثاء، 8 يوليو، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة لنشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 4 أمتار.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الأجواء نهارًا ستكون شديدة الحرارة ورطبة على كافة الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفجرًا.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات، مؤكدًا على ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا :

القاهرة: العظمى 37 – الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 21

سوهاج: العظمى 41 – الصغرى 26

قنا: العظمى 42 – الصغرى 27

أسوان: العظمى 43 – الصغرى 28

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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