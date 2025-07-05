استعد ليوم خانق.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة واضطراب بحري غدًا الأحد

يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، غداً الأحد الموافق 6 يوليو 2025 ، بعد تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع الموجز تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد ، طقسًا شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد ، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات أعلى من المتوقع في الظل.

كما حذّرت الأرصاد من شبورة مائية متوقعة في الفترة ما بين الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة، مع نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع للأمواج يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 36° - الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 31° - الصغرى 22°

مطروح: العظمى 30° - الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 41° - الصغرى 26°

قنا: العظمى 43° - الصغرى 27°

أسوان: العظمى 43° - الصغرى 28

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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