حالة الطقس اليوم الخميس 15-5-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل صباحاً حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2025 وغدا الجمعة الموافق 16 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعبد، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشرقية ووسط يناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا علي مناطق من السواحل الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وأقصي غرب البلاد علي فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد اتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة علي أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 16 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 37 والصغري 26، والسواحل الشمالية العظمي 37 والصغري 25، وشمال الصعيد العظمي 38 والصغري 25، وجنوب الصعيد 42 والصغري 27.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم ملحوظة علي أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 7:5 درجة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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