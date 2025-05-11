حالة الطقس اليوم الأحد 11-5-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، حيث من المتوقع أن يسود اليوم الأحد أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بحيث تكون ذروة الموجة الحارة ومتوقع خلالها أن تسجل القاهرة 40 درجة بينما جنوب الصعيد 43 درجة في الظل، وتنكسر حدتها اعتبارًا من يوم الاثنين بقيم تتراوح من 7: 8 درجات علي شمال البلاد.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 وغدا الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الأحد 11 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الأحد 11 مايو 2025 طقس شديد الحرارة نهارًا علي أغلب الأنحاء، حيث يكون اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة علي أغلب الأنحاء، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح اليوم الأحد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2: 1.5 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 1 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 12 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الاثنين 12 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7:8 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 12 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغري 20، والسواحل الشمالية العظمي 25 والصغري 17، وشمال الصعيد العظمي 35 والصغري 21، وجنوب الصعيد 42 والصغري 24.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بقيم ملحوظة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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