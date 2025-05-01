الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار وتوقعات الطقس الأسبوع المقبل في مصر

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات المتعلقة بحالة الطقس الأسبوع المقبل في مصر،ووفقًا للتوقعات التي أُصدرت مؤخرًا، من المتوقع أن تشهد العديد من المحافظات المصرية تقلبات جوية ملحوظة، مع نشاط للرياح وسقوط أمطار في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويقدم لكم الموجز خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

أفادت الهيئة بأن السواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ستشهد أمطارًا متوسطة في بداية الأسبوع، حيث تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات، وتزداد شدتها في بعض الأحيان، أما المناطق الواقعة في شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية مثل الغربية والدقهلية.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل مناطق أخرى مثل القاهرة الكبرى، حيث ستشهد الأمطار خفيفة إلى متوسطة، كما ستسهم الرياح الشمالية الغربية في تحسن درجات الحرارة وتقليل شعور المواطنين بالحرارة خلال النهار.

حالة الطقس بشكل عام

أما بالنسبة للطقس بشكل عام، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، حيث تكون الحرارة معتدلة خلال النهار، فيما يظل الجو مائلًا للبرودة ليلاً، وفي المقابل، تشهد مناطق جنوب الصعيد والأقصر وأسوان طقسًا دافئًا، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى درجات تتراوح بين 28 إلى 30 درجة مئوية.

وبالنسبة لرياح اليوم، تنشط الرياح على معظم المناطق، ما سيساهم في تهدئة الأجواء خلال فترات النهار، وتحسين درجات الحرارة في المناطق الساحلية.

نصائح من هيئة الأرصاد

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في المناطق التي ستشهد هطول الأمطار، إذ من المتوقع أن تكون الرؤية ضعيفة في بعض الأوقات بسبب الأمطار والضباب، كما أوصت بتجنب الأنشطة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون الأمواج عالية، ما يعرض الأنشطة البحرية لبعض المخاطر.

وفيما يخص الزي، نصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لدرجات الحرارة المتقلبة، وبتوخي الحذر من انخفاض الحرارة المفاجئ في ساعات الليل.

ومع بداية الأسبوع المقبل، تظهر بوادر مناخية تشير إلى تغيرات ملحوظة في الطقس، ما يستدعي أخذ الحيطة والاحتياطات ،ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، سيكون الأسبوع المقبل مليئًا بالتقلبات الجوية، ويجب على المواطنين متابعة تحديثات الأرصاد بشكل مستمر.

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