مع اشتداد العاصفة الترابية.. الإفتاء تطلق دعوات للإكثار من هذا الدعاء والصلاة

دعاء العاصفة الترابية والرياح الشديدة.. نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بيانًا حول ما يستحب أن يقال عند اشتداد الرياح والعواصف مما ورد في السُّنة النبوية وذلك بالتزامن مع التحذيرات من العاصفة الترابية اليوم، مشيرة إلى أن الدعاء والتضرع إلى الله من السنن المستحبة في مثل هذه الأحوال، وفيما يلي يستعرض الموجز افضل ما يقال في العاصفة الترابية اليوم، كما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

ما هو دعاء الرياح الشديدة؟

أوضحت الدار أن النبي ﷺ كان إذا عصفت الرياح قال:

"اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".

وأكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هذا الدعاء وارد في عدة أحاديث صحيحة، منها ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها، وكذلك في رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة:"الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا".

العاصفة الترابية

ماذا كان يفعل النبي ﷺ عند هبوب الرياح؟

كما نقلت دار الإفتاء ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يجثو على ركبتيه عند هبوب الريح ويقول:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا"، وهو ما رواه الطبراني، والشافعي، وابن أبي شيبة.

العاصفة الترابية

أعمال مستحبة في العاصفة الترابية

وذكرت الإفتاء حول ما يستحب فعله أثناء العاصفة الترابية، أن كتب الفقه الإسلامي أجمعت على استحباب الدعاء والصلاة عند الرياح الشديدة والزلازل والمطر المستمر، كما ورد في مؤلفات كبار العلماء من المذاهب الأربعة، مثل الكاساني، الزرقاني، ابن جزي، الخطيب الشربيني، والبهوتي.

وجاء في "بدائع الصنائع":"تُستحب الصلاة في كل فزع؛ كالريح الشديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم".

وفي "مغني المحتاج":"يُسن التضرع والدعاء عند الزلازل والريح الشديدة، وأن يصلي الشخص منفردًا في بيته كي لا يكون غافلًا".

وانتهت دار الإفتاء في فتواها إلى أنه يُستحب الدعاء بالأدعية النبوية عند الرياح الشديدةن يُستحب أداء ركعتين في حال الفزع كالرياح الشديدة أو الزلازل، عدم سبّ الريح، بل سؤال الله خيرها والاستعاذة من شرها، التضرع والخشوع في هذه اللحظات سنّة مؤكدة، اتباعًا لهدي النبي ﷺ.

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