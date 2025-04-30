آخر أخبار العاصفة الترابية اليوم في مصر.. صور صادمة بالأقمار الصناعية

أخبار العاصفة الترابية الآن.. تشهد حالة الطقس في مصر اليوم أجواء غير مستقرة نتيجة تأثير منخفض خماسيني صحراوي حاد يتسبب في العاصفة الترابية، بحسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقد أصدرت الهيئة خرائط طقس تحذيرية توضح أماكن العواصف الترابية وسرعات الرياح المتوقعة التي تؤدي إلى نشاط مثير للرمال والأتربة في عدة مناطق، يستعرضها الموجز على النحو الآتي:

آخر أخبار العاصفة الترابية الآن

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان منذ قليل حول آخر أخبار العاصفة الترابية، أنه تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى تقدم واضح لموجة الرمال المثارة نحو مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تمتد هذه الحالة الجوية لتشمل مناطق أخرى من شرق البلاد خلال الساعات القادمة.

العاصفة الترابية عبر الأقمار الصناعية

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة يصاحبها تدهور كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما يُحذر معه من القيادة على الطرق المكشوفة أو السفر بين المحافظات.

وعلى الجانب الآخر، تشهد السواحل الشمالية الغربية تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق.

خريطة أماكن العاصفة الترابية اليوم

حددت الهيئة أماكن العاصفة الترابية على مستوى الجمهورية، وخاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالنشاط الريحي بسبب الطبيعة الجغرافية والجبلية، وهي:مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب الصعيد، خليج السويس،سيناء.

وأشار بيان الأرصاد إلى أن سرعة الرياح في العاصفة الترابية من 60 إلى 70 كم/س، وقد تصل إلى 80 كم/س، وتكون الرؤية الأفقية ما بين 500 إلى 1000 متر.

العاصفة الترابية

العاصفة الترابية من المستوى الرابع

وذكرت الهيئة أن العاصفة الترابية من المستوى الرابع، تشمل محافظات قنا، الأقصر، وأسوان، حيث تشهد هذه المناطق نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، وتصل الرؤية الأفقية إلى 2000 متر.

تحذير الأرصاد الجوية من المنخفض الجوي الخماسيني

أكدت هيئة الأرصاد أن البلاد تتعرض اليوم لمنخفض خماسيني نشط، يصاحبه رياح شديدة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، مع هبات قوية قد تصل إلى 80 كم/س، تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وتصل إلى حد العاصفة في شمال الصعيد، جنوب وشرق القاهرة الكبرى، مدن القناة، خليج السويس، سيناء

فرص سقوط أمطار اليوم

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح.

تمتد بشكل خفيف إلى متوسط ورعدي أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

أمطار خفيفة متوقعة على القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة وسيناء.

اضطراب الملاحة البحرية

يشهد خليج السويس اضطرابًا في الملاحة، مع سرعة رياح بين 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 33° – الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 22° – الصغرى 15°

مطروح: العظمى 21° – الصغرى 14°

سوهاج: العظمى 36° – الصغرى 19°

قنا: العظمى 37° – الصغرى 23°

أسوان: العظمى 40° – الصغرى 23°

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