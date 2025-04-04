تقلبات جوية ورياح الخماسين.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس اليوم الجمعة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري ومتوسط على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ولكن ليلاً وفى الصباح الباكر مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص أمطار طفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

وهناك أيضًا نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد يمكن أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متنوعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فسوف تكون بين البسيطة والمتوسطة، وارتفاع الموج سوف يتراوح بين: «0.5: 1.5»، واتجاه الرياح غربية، وشمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون بين المتوسطة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سوف يتراوح بين: «2: 2.5»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الجمعة نحو 26 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الخميس نحو 22 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم الجمعة إلى 21 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم الجمعة نحو 31 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى افي قنا ليوم الجمعة نحو 34 درجة،

والصغرى 18 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم الجمعة إلى 32 درجة، والصغرى 19 درجة مئوية.

حالة الطقس في كافة الأنحاء في محافظات مصر المختلفة

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