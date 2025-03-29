الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم السبت والفترة المقبلة 2025

حالة الطقس اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على غالبية الجمهورية وذلك عدا أقصى جنوب الصعيد الذى يشهد أجواء حارة، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية المتوقعة الفترة المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من جديد، والذي ستكون ذروتها من يوم الإثنين والخميس، وتظل الظاهرة المؤثرة هي الأتربة العالقة التي تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من مدينة القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد أيضاً.

وتتواجد فرص سقوط أمطار التى تصل إلى رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مختلفة.

وأكددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر من تقلبات الطقس واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حيث وصف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز التغير المناخى حالة الطقس فى أيام عيد الفطر المبارك بالأيام العنيدة، حيث نشهد تذبذبا في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، وهو الأمر الذى يساهم في الإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة من العام، وذلك بجانب أنه يمثل توقيتا حرجاً لكافة المحاصيل الزراعية، وخاصة كل أشجار الفاكهة بدون استثناء، والخضروات والمحاصيل الطبية والعطرية.

وأظهر فهيم أن تذبذب درجات الحرارة يعمل على حدوث صدمات حرارية للخضروات تحت الأنفاق البلاستيكية، وضعف عام في معدلات ومستويات التزهير، وبالإضافة إلى ضعف عمليات الاخصاب وفشل عمليات العقد، وزيادة الإصابة ببعض الأمراض والحشرات القشرية والبق الدقيقي.

نصائح مهمة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

1- القيادة بهدوء وضرورة توخي الحذر من انخفاض الرؤية بسبب تّكون الشبورة المائية صباحاً وأيضاً نشاط رياح الخماسين المحملة بالرمال والأتربة.

2- وبالإضافة إلى عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

3- ولزوم متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى: العظمى 33° – الصغرى 16°.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في الإسكندرية: العظمى 22° – الصغرى 12°.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية إلى: العظمى 35° – الصغرى 15°.

وتسجل درجة الحرارة في جنوب سيناء: العظمى 29° – الصغرى 16°.

وتبلغ درجة الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 35° – الصغرى 15°.

وتصل درجة الحرارة في جنوب الصعيد إلى: العظمى 38° – الصغرى 21°.

حالة الطقس في محافظات مصر المختلفة وكافة الأنحاء

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