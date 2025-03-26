إليكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025.. حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال فترة عيد الفطر المبارك 2025، مُنوهة من انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية على جميع الأنحاء وسط فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات مختلفة، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك 2025

ورغم ارتفاع درجات الحرارة الذى نشهده من اليوم الثلاثاء، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت على ضرروة عدم ارتداء الملابس الصيفية منعاً للإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة من العام.

ومن جانبها أيضاً قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العليا للأرصاد الجوية، أنه لا تزال حالة الطقس تحمل بعض البرودة، وخاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أنه على الرغم من انتهاء فصل الشتاء رسميًا في يوم 20 مارس الماضى، إلا أن تأثيرات الطقس البارد تمتد حتى الأسابيع الأولى من شهر أبريل المقبل، مما يجعل ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة هو الخيار الأنسب خلال هذه الفترة.

ولفتت منار غانم في تصريحات خاصة لها، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غير مستقرة تمامًا نحو الدفء، حيث سوف يظل هناك إحساس بالبرودة، وخاصة في الفترات المسائية، ولذلك، ينصح بارتداء ملابس شتوية خريفية خفيفة بدلًا من الملابس الصيفية التي لن تصبح ملائمة تماماً إلا مع دخول شهر مايو القادم، حين تبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع بشكل أكثر استقرارًا.

وتابعت غانم، إن الملابس الخارجية خلال فترة العيد يلزم أن تكون مناسبة للأجواء المتقلبة، مع الأخذ في الإعتبار أن الليالي والصباحات الباكرة سوف تظل باردة نسبيًا.

درجات الحرارة الفترة الحالية

حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 33 درجة والصغرى 21.

وحالة الطقس في السواحل الشمالية، العظمى 31 والصغرى 18.

حالة الطقس في شمال الصعيد، العظمى 34 والصغرى 18.

وحالة الطقس في جنوب الصعيد، العظمى 64 والصغرى 20.

حالة الطقس في فترة عيد الفطر المبارك

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