حالة الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 24 رمضان 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء.

وينشر “الموجز” كل ما يخص حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 في القاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 في القاهرة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بالتسبة لـ حالة الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان 2025، فمن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا علي شمال البلاد حار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا علي بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.5:1 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 24 رمضان 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 25 والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 23 والصغري 14، وشمال الصعيد العظمي 27 والصغري 12، وجنوب الصعيد 33 والصغري 16.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة فضلا عن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

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