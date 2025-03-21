توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة

حالة الطقس الأيام المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، مؤكدة انكسار الموجة الحارة التي أثرت على البلاد مؤخرًا، مع بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مختلف المناطق، وسط نشاط ملحوظ للرياح، خاصة في المناطق المكشوفة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة.

توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس الأيام المقبلة سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يشهد الطقس مائلًا للبرودة نسبيًا على السواحل الشمالية الغربية، ولطيفًا في وسط سيناء، كما يكون الطقس مائلًا للبرودة في منطقة سانت كاترين، ودافئًا على مناطق الدلتا حتى شمال الصعيد، ليصل إلى مائل للحرارة أو حار نسبيًا على باقي المناطق خلال النهار. أما الأجواء الليلية، فمن المتوقع أن تكون لطيفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأجواء المعتدلة ستستمر مع مزيد من التغيرات الجوية مع اقتراب فصل الربيع، حيث من المتوقع أن تودع البلاد آخر موجات الشتاء، وبالنسبة لحالة البحرين، فقد توقعت الهيئة أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف، والرياح شمالية غربية. كما يتوقع أن يشهد خليج السويس نفس الحالة المعتدلة، مع رياح شمالية غربية أيضًا.

حالة الطقس الأيام المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

القاهرة: العظمى 27°C، الصغرى 19°C

الجيزة: العظمى 27°C، الصغرى 19°C

القليوبية: العظمى 26°C، الصغرى 20°C

الإسكندرية: العظمى 20°C، الصغرى 18°C

مرسى مطروح: العظمى 17°C، الصغرى 18°C

واحة سيوة: العظمى 26°C، الصغرى 19°C

كفر الشيخ: العظمى 28°C، الصغرى 21°C

الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية: العظمى بين 26°C و28°C، الصغرى بين 20°C و21°C

مناطق جنوب سيناء:

شرم الشيخ: العظمى 27°C، الصغرى 20°C

الطور: العظمى 28°C، الصغرى 21°C

سانت كاترين: العظمى 19°C، الصغرى 17°C

الغردقة: العظمى 24°C، الصغرى 18°C

مرسى علم: العظمى 26°C، الصغرى 19°C

صعيد مصر:

أسيوط: العظمى 31°C، الصغرى 22°C

سوهاج: العظمى 33°C، الصغرى 23°C

قنا: العظمى 33°C، الصغرى 24°C

الأقصر: العظمى 35°C، الصغرى 23°C

أسوان: العظمى 35°C، الصغرى 24°C

إدفو: العظمى 36°C، الصغرى 22°C

مناطق الواحات والوادى الجديد: تتراوح درجات الحرارة بين 26°C و30°C للعظمى، و20°C إلى 22°C للصغرى.

أقصى جنوب البلاد: مثل شلاتين وحلايب ورأس حدربة، تشهد درجات حرارة تتخطى 30°C في النهار.

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