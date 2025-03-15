حالة الطقس اليوم السبت.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

الطقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم السبت ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يكون حارًا نهارًا على معظم المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليصبح الطقس مائلًا للبرودة، ويرصد الموجز تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة.

تحذيرات من الشبورة المائية والرياح المحملة بالأتربة

تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق السريعة والزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد، إلى جانب مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 0.5 - 1.5 متر، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للموج بين 1.5 - 2.5 متر، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

من المتوقع أن تسجل القاهرة 31 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة في بعض المناطق الجنوبية إلى 37 درجة، كما هو الحال في الوادي الجديد.

أبرز درجات الحرارة في المحافظات

الإسكندرية: 29 العظمى - 16 الصغرى

مطروح: 26 العظمى - 14 الصغرى

أسيوط: 34 العظمى - 15 الصغرى

الأقصر: 36 العظمى - 17 الصغرى

أسوان: 36 العظمى - 17 الصغرى



درجات الحرارة في بعض العواصم العربية

مكة المكرمة: 36 العظمى - 26 الصغرى

الرياض: 28 العظمى - 14 الصغرى

بيروت: 23 العظمى - 17 الصغرى

الخرطوم: 38 العظمى - 24 الصغرى



نصائح الأرصاد للمواطنين

القيادة بحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

الحذر من الأتربة العالقة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.



يبقى الطقس متقلبًا خلال الأيام القادمة، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الجوية باستمرار.

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