حالة الطقس في مصر ليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

حالة الطقس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، يسود طقس دافئ نهارًا في المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون مائلًا للحرارة على مناطق جنوب مصر أما ليلًا، فيكون الطقس باردًا على أغلب الأنحاء، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ويستعرض الموجز تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لذلك، يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الريفية وعلى الطرق السريعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط سيكون هادئًا إلى خفيف الاضطراب، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 إلى 1.25 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدلًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى مترين، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

تشهد القاهرة الكبرى درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية للعظمى و16 درجة مئوية للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 25 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى مدن القناة، مثل الإسماعيلية والسويس، ستشهد درجات حرارة تصل إلى 26 درجة للعظمى و14 للصغرى. أما في جنوب مصر، فترتفع الحرارة أكثر، حيث تصل في الأقصر وأسوان إلى 29 درجة مئوية للعظمى و15 إلى 16 درجة للصغرى. وفي سواحل البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ، تكون الحرارة حول 26 درجة مئوية للعظمى و18 للصغرى.

نصائح للمواطنين وحالة الطقس

القيادة بأمان: ينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

ارتداء الملابس المناسبة: نظرًا لانخفاض درجات الحرارة ليلًا، يُفضل ارتداء ملابس دافئة خلال الليل والصباح الباكر، مع إمكانية التخفيف قليلًا أثناء فترات النهار.

متابعة التحديثات الجوية: يوصى بمتابعة النشرات الجوية اليومية لمواكبة أي تغيرات مفاجئة في الطقس.

الأنشطة الخارجية: يمكن الاستمتاع بالأنشطة الخارجية خلال فترات النهار، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في المناطق الجنوبية.

تشهد مصر طقسًا مستقرًا نسبيًا يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأجواء دافئة خلال النهار وباردة ليلًا. يجب على المواطنين توخي الحذر من الشبورة المائية صباحًا، وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس خلال اليوم.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس غداً الإثنين في مختلف الأنحاء ودرجات الحرارة



حالة الطقس اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

