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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

حالة الطقس غداً الإثنين في مختلف الأنحاء ودرجات الحرارة

حالة الطقس غداً الإثنين
حالة الطقس غداً الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين الموافق يوم 10 مارس في العام الحالي 2025، على كافة المحافظات، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس غداً الإثنين ودرجات الحرارة 

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على استمرار الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، وذلك مع تنويهات من الشبورة المائية صباحًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يكون دافئًا نهارًا على مدن القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ويميل إلى الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون متوسطاً على السواحل الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع الموج من 0.75 إلى 1.25 متر، وأما في البحر الأحمر تكون متوسطة وذلك مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

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حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الإثنين

تسجل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة – الصغرى 14 درجة.

وتسجل درجة الحرارة الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 25 درجة – الصغرى 13 درجة.

وتبلغ درجة الحرارة وطقس الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة – الصغرى 12 درجة.

وتبلغ درجة الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 درجة – الصغرى 16 درجة.

وتصل درجة الحرارة في شمال الصعيد: العظمى إلى 26 درجة – الصغرى 10 درجة.

وتصل درجة الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى إلى 28 درجة – الصغرى 15 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة غداً في محافظات مصر 

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