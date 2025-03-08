حالة الطقس في محافظات مصر.. وخريطة سقوط الأمطار في مصر غدا

يتساءل العديد من المواطنين عن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 9 مارس 2025، وخاصة مع تقلبات الأجواء خلال شهر مارس الجاري.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس المتوقع ودرجات الحرارة في كافة المحافظات وخريطة سقوط الأمطار، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

خريطة سقوط الأمطار في مصر غدا

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الأحد

أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس سوف يكون مائلًا للدفء نهارًا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولكن يكون دافئًا على جنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب البلاد، أما خلال الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة في معظم المناطق.

كما لفت البيان إلى ارتفاع بسيط وتدريجي في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل الدرجة العظمى في القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، بينما تصل إلى 28 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

أعلن بيان هيئة الأرصاد عن بعض الظواهر الجوية التي يلزم الحذر منها، وأهمها التالي:

الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر التي تتكون على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وخاصة في مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وأيضاً فرص أمطار طفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق، وخاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبالإضافة إلى أنه هناك الرياح المتوسطة في معظم المناطق، وذلك مع سرعة معتدلة تتراوح بين 18 إلى 28 كم/ساعة.

تنويه من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تنويهات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق السريعة والزراعية، كما نوهت المواطنين بضرورة ارتداء ملابس مناسبة، حيث لا تزال الأجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر أيضاً.

خريطة سقوط الأمطار في مصر غدا

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