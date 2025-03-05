حالة الطقس غدا.. تحذير هام من الأرصاد بشأن الساعات القادمة

حالة الطقس غداً.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غداً الخميس الموافق 6 مارس 2025 وهو السادس من رمضان، حالة ملحوظة من عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول حالة الطقس غدا وتحذير هام من الأرصاد بشأن الساعات القادمة.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غداً

الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس غداً الخميس

وأظهرت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غداً الخميس سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض بسيط فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وذلك مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يمكن أن يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتشهد حالة الطقس غداً الخميس، أن يكون هناك فرص أمطار طفيفة ورعدية أحياناً على مدن القاهرة الكبرى، وفرص أمطار بسيطة إلى معتدلة ورعدية أحياناً على جنوب الوجه البحري، وأمطار معتدلة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وأمطار طفيفة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، وفرص أمطار بسيطة ورعدية على شمال الصعيد.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأظهرت خرائط الطقس عن سقوط أمطار معتدلة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متنوعة.

درجات الحرارة غداً الخميس

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ومدن القناة العظمى غداً الخميس نحو 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحري غداً الخميس نحو 19 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً الخميس إلى 22 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد غداً الخميس نحو 24 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً الخميس في محافظات مصر

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