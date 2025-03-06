كيف تتجنب مخاطر صواعق البرق خلال الطقس السيئ؟

صواعق البرق.. شهدت محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة ستينية مصرعها نتيجة تعرضها لصاعقة برق أثناء سقوط الأمطار في عزبة الأغا، التابعة لقرية دمياط، ووفقًا لبلاغ تلقته الأجهزة الأمنية، فقد تم نقل الضحية إلى مستشفى قطور المركزي، حيث تبين أنها فارقت الحياة فور تعرضها للصعق الكهربائي الناجم عن البرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما حذر خبراء الطقس من خطورة العواصف الرعدية وأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطرها.

صواعق البرق

كيف تحمي نفسك من صواعق البرق؟



تُعد صواعق البرق من أخطر الظواهر الطبيعية التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة الفورية، لذا من الضروري معرفة كيفية تجنب مخاطرها سواء كنت في المنزل أو في الهواء الطلق، وهو ما يستعرضه الموجز في هذه النقاط.

أولًا: إجراءات السلامة عند التواجد خارج المنزل



ابحث عن مأوى آمن: في حال حدوث برق، حاول الاحتماء بمبنى مغلق أو أي مكان يوفر الحماية، مثل سيارة ذات سقف معدني مغلق.

تجنب الوقوف تحت الأشجار: الأشجار الطويلة تمثل هدفًا للصواعق، مما يزيد من احتمال انتقال الشحنة الكهربائية إليك إذا كنت بالقرب منها.

ابتعد عن الأماكن المفتوحة: تجنب الوقوف في الحقول أو المساحات الواسعة مثل الملاعب والطرق غير المغطاة، حيث يصبح الجسم أكثر عرضة لجذب البرق.

لا تحمل أشياء معدنية: تجنب حمل المظلات المعدنية أو الأدوات المصنوعة من المعدن، لأنها تعمل كموصل للكهرباء وتجذب الصواعق.

ابقَ داخل سيارتك: إذا كنت في مركبتك أثناء العاصفة، لا تخرج منها، وأبقِ النوافذ مغلقة حتى انتهاء العاصفة.



ثانيًا: إجراءات الحماية داخل المنزل



افصل الأجهزة الكهربائية: عند حدوث عواصف رعدية، أو صواعق البرق يُفضل فصل التيار الكهربائي عن التلفاز، أجهزة الكمبيوتر، وأي أجهزة كهربائية أخرى لتجنب تعرضها للصواعق التي قد تتسبب في تلفها أو انتقال الشحنات الكهربائية إلى داخل المنزل.

تجنب استخدام الماء: تجنب الاستحمام أو غسل اليدين أثناء العواصف، حيث يمكن أن تنتقل الشحنات الكهربائية عبر أنابيب المياه المعدنية.

ابتعد عن النوافذ والأبواب: لا تقف بالقرب من النوافذ لمشاهدة المطر أو البرق، فقد ينتقل التيار الكهربائي عبر الزجاج الرطب أو إطارات النوافذ المعدنية.

لا تستخدم الهاتف السلكي أو المحمول: تجنب إجراء المكالمات الهاتفية أثناء العاصفة، خاصة باستخدام الهواتف الأرضية المتصلة بأسلاك، لأنها قد تنقل الصاعقة الكهربائية إليك.

لا تستخدم المصاعد: أثناء العواصف الرعدية، يُفضل عدم استخدام المصاعد الكهربائية لأن أسلاكها المعدنية قد تنقل التيارات الكهربائية الناجمة عن الصواعق.



إرشادات هامة لمواجهة الطقس السيئ



بالإضافة إلى الحماية من صواعق البرق، هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعدك على مواجهة تأثيرات الطقس السيئ بشكل عام، خاصة أثناء الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية:

تجنب البقاء في الأماكن المكشوفة خلال هطول الأمطار الغزيرة والبرق لتقليل خطر التعرض للصواعق أو الانزلاق.

كن حذرًا أثناء القيادة، خاصة على الطرق المبللة، حيث يمكن أن يؤدي انعدام الرؤية أو انزلاق الإطارات إلى وقوع حوادث خطيرة.

صواعق البرق



ابتعد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات في الشوارع، فقد تشكل خطرًا عند سقوط الأمطار الغزيرة بسبب احتمالية تسرب التيار الكهربائي إليها.

تجنب السير بجوار الأشجار العالية في أثناء العواصف، لأنها قد تتعرض للسقوط بسبب الرياح العنيفة، ما يشكل خطرًا على المارة.

احرص على متابعة النشرات الجوية لمعرفة توقعات الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال توقع حدوث عواصف أو أمطار شديدة.

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