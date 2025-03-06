أطعمة تقلل أعراض قرحة المعدة في رمضان.. دليل غذائي للصيام بأمان

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يواجه مرضى قرحة المعدة تحديات في تنظيم وجباتهم بطريقة تقلل الأعراض وتحافظ على صحتهم في هذا التقرير، يستعرض الموجز أفضل الأطعمة التي تساعد في تخفيف حموضة المعدة والوقاية من التهيج.

أطعمة مناسبة لمرضى قرحة المعدة في رمضان

1. الألياف الغذائية

تساهم الألياف في تقليل حموضة المعدة وتخفيف الأعراض المصاحبة للقرحة، مثل الانتفاخ والألم.

أهم مصادرها: الشوفان، التفاح، الكمثرى، الخضروات الورقية.



2. البروبيوتيك

يعمل البروبيوتيك على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل آثار جرثومة المعدة.

أهم مصادره: الزبادي.



3. الفواكه والخضروات غير الحمضية

تعتبر خيارًا مثاليًا لمرضى قرحة المعدة، حيث لا تزيد من الحموضة.

أمثلة: الموز، البطيخ، الجزر، البطاطس.



4. البروتينات الخفيفة

تناول البروتينات سهلة الهضم يساعد على تجنب إجهاد المعدة.

أمثلة: الدجاج المشوي أو المسلوق، الأسماك المشوية.



5. الحبوب الكاملة

تمد الجسم بالطاقة دون التسبب في تهيج المعدة.

أمثلة: الأرز البني، الخبز الأسمر.



نصائح غذائية لمرضى قرحة المعدة خلال الإفطار

البدء بالتمر والماء: لتهيئة المعدة قبل تناول الوجبة.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة: حيث تزيد من حموضة المعدة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: لتقليل الضغط على المعدة.

المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء: مما يسهل عملية الهضم.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الحمضية: لأنها تزيد من الحموضة.

شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور: للحفاظ على ترطيب الجسم.

عدم النوم مباشرة بعد الإفطار: لتجنب ارتجاع المريء.



اتباع هذه الإرشادات الغذائية يساعد مرضى قرحة المعدة في صيام أكثر راحة خلال شهر رمضان، دون التعرض لمشاكل صحية مرتبطة باضطرابات المعدة.

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