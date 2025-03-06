7 خطوات للحفاظ على صحة الكلى في رمضان 2025

تلعب الكلى دور هام في صحة الجسم، بفضل تنقية الدم من السموم والشوائب، ما يعود بالنفع على جميع الأعضاء، إلا أن الكلى تحتاج إلى مزود طبيعي للعمل بكفاءة، هذا المزود هو السوائل وتحديدًا الماء، ومع ساعات الصيام الطويلة والامتناع عن شرب السوائل قد تتأثر قدرة الكلى على تطهير السموم من الدم، وبالتالي قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض من بينها الفشل الكلوي، الأمر الذي يجعلك أكثر حرصًا على الاهتمام بصحة الكلى خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

سر صحة الكلى في رمضان 2025

وخلال التالي يقدم الموجز، نصائح للاهتمام بصحة الكلى في شهر رمضان 2025 المبارك.

كيف تعزز صحة الكلى؟

السمنة

السمنة هي أحد العوامل التي تؤدي لتدهور صحة الكلى، وتضر بقدرتها على تنقية السموم من الجسم، وذلك بسبب الدهون المتراكمة والأمراض المصاحبة للسمنة منها ارتفاع ضغط الدم، لذيا ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول الأطعمة خلال شهر رمضان.

النظام الغذائي الصحي

يجب أن تتضمن وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان 2025، أطعمة ذات قيمة غذائية عالية، ومفيدة لصحة الكلى، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والكربوهيدرات البسيطة .

صحة الكلى في رمضان 2025

التوقف عن التدخين

يساهم التدخين بشكل غير مباشر في الإصابة بأمراض الكلى، وذلك لأنه يعمل على ارتفاع ضغط الدم، ووجد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب شيوعًا للإصابة بأمراض الكلى.

شرب السوائل بكثرة

شرب السوائل يساهم في تحسين أداء الكليتين وخاصًا في الفترة بين الإفطار والسحور في رمضان 2025، ويعوض السوائل المفقودة في الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة في رمضان 2025، ويمكنك الاستدلال على أداء الكلى من خلال لون البول إذا كان ذهبي، أما إذا كان لون البول غامق، فأنتَ بحاجة إلى تناول المزيد من السوائل بجانب شرب من كوب إلى كوبين من المشروبات الطبيعية، مثل العصائر المُعدة منزليًا وشاي الأعشاب.

صحة الكلى في رمضان 2025

مسكنات الألم

يتناول بعض الأشخاص مسكنات الألم بكثرة دون وصفة طبية، من بينها الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنات الصداع والتهاب المفاصل، من الممكن أن تؤدي هذه الأدوية على المدى البعيد للإصابة بأحد أمراض الكلى.

التمارين الرياضية

تساهم التمارين الرياضية في تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي زيادة وصولها إلى أعضاء الجسم، ومنها الكليتين، وتعد تمارين السباحة أو ركوب الدراجات أو المشي، أفضل الأنشطة لتحسين صحة الكلى.7-النوميساهم الحصول على قسط كافٍ من النوم على تحسين أداء الكلى، وذلك من خلال دراسة أكدت أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤدي ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تكون تجلطات دموية على الأوعية الدموية ما يضر بصحة الكلى.

فحص سكر الدم

يؤثر ارتفاع سكر الدم "الجلوكوز" على الكليتين، وذلك لأن خلايا الجسم لا تستطيع استخدام الجلوكوز المخزن في الدم، ما يجعل الكلى تبذل جهد إضافي للعمل أكثر على ترشيح الدم، على المدى البعيد يؤدي هذا المجهود إلى الإصابة بأمراض الكلى.

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