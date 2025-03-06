أفضل طرق علاج قشرة الشعر الدهني بوصفات طبيعية ومنزلية

قشرة الشعر من المشاكل الشائعة بكثرة التي تصيب فروة الرأس ولها مظهر زيتي مزعج، فهي تتكون بسبب إنتاج الغدد الدهنية الزهم بشكل مبالغ فيه حتى يتراكم ويكون رقائق بيضاء اللون أو صفراء زيتية، لذلك يبحث بعض الأشخاص على ما هو علاج قشرة الشعر الدهني، وتتعدد طرق علاجها.

علاج قشرة الشعر الدهني

وخلال التالي، يعرض الموجز، طرق الوقاية من القشرة الدهنية في الشعر لتجنب تكرار حدوثها مرة أخرى.

كيف اتخلص من القشرة الدهنية في الشعر؟

هناك العديد من الوصفات المستخدمة لعلاج قشرة الشعر الدهنية ومنها الاَتي:

غسل فروة الرأس باستمرار لتفادي تكون طبقة دهون أخرى.

استعمال شامبو مناسب ومخصص لقشرة الشعر الدهنية يحتوي على Salicylic acid.

تجنب تسريح الشعر بكثرة بحد أدنى مرتين يوميًا.

استخدام زيت شجرة الشاي يسيطر بشكل كبير على البكتيريا والفطريات المتراكمة.

استخدام بعض الأعشاب الطبيعية لعلاج القشرة الدهنية مثل: الألوفيرا وبذور الحلبة والثوم وصودا الخبز.

تطبيق عصير الليمون على فروة الرأس وتركه لمدة عشر دقائق، يقلل من قشرة الشعر الدهني.

إذا كانت قشرة الشعر الدهني بسبب الأكزيما أو الصدفية أي مرض جلدي؛ يستلزم استشارة الطبيب أولًا وهذا لعلاج السبب الرئيسي المسبب لهذه القشرة الدهنية.

استخدام خل التفاح؛ ينظف مسام الشعر بشكل ملحوظ من الزيوت المتراكمة.

علاج قشرة الشعر الدهني

علاج قشرة الشعر الدهني بنظام غذائي صحي

هناك عدد من السبل التي لا بد من القيام باتباعها من أجل القيام بالتأكد من عدم الإصابة بالقشرة الدهنية مرة أخرى وتتمثل فيما يلي:

تقليل الدهون غير الصحية كالسكر

زيادة تناول الدهون الصحية مثل: الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات أي على شكل أوميغا 3ـ6ـ9، هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تقلل من حكة الجلد في فروة الرأس.

طرق علاج قشرة الشعر الدهني في المنزل

تعددت طرق علاج قشرة الشعر الدهني في المنزل لتسهيل علاجها أن كانت الحالة لا تستدعي زيارة الطبيب ومنها:

صودا الخبز، حيث يمكن شطف الشعر بالماء الفاتر، ثم تدليكه باستخدام صودا الخبز بحركات دائرية والانتظار دقيقتين ثم شطفه بالماء الفاتر مرة أخرى، وتكرر هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات في كل أسبوع.

وفي الغالب تستخدم الحناء في علاج قشرة الشعر الدهني، وذلك بإضافة بعض الحناء في وعاء ويضاف لها نقاط من عصير الليمون، ويتم خلطها ثم تترك ليلة كاملة ثم تستخدم على فروة الرأس.

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