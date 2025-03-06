المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان.. تجنبها لصحة أفضل

المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان.. يعتاد العديد من المسلمين في شهر رمضان 2025 المبارك، على تناول بعض المشروبات بعد وجبتي الإفطار والسحور، وذلك دون الانتباه لحجم الأضرار التي تسببها للجسم، لذا يجب الانتباه والمحافظة على اختيار المشروبات الصحية والغذائية خلال الشهر الكريم.

المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان

وخلال التالي، يقدم الموجز، المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان 2025 المبارك، وفقًا للدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

مشروبات ممنوعة بعد الأكل في رمضان 2025

المشروبات الغازية في رمضان 2025

يعتقد بعض الأشخاص أن تناول المشروبات الغازية بعد الأكل في رمضان 2025، يساعد على هضم الطعام، بل على العكس، ثبت أنها تؤدي إلى انتفاخ البطن، بسبب محتواها العالي من غاز ثاني أكسيد الكربون، التي يتراكم في المعدة على هيئة غازات، كما أن تناول تلك المشروبات بعد الطعام من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من السكريات، والتي تسبب أيضًا الشعور بالعطش أثناء الصيام، لذلك يجب عدم تناولها بعد وجبة السحور.

مشروب الشاي في رمضان 2025

شرب الشاي من المشروبات ممنوعة بعد الأكل في رمضان 2025، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا، كما أنه يمنع الجسم من امتصاص معدن الحديد من الطعام، مما يؤدي إلى انخفاض كريات الدم الحمراء، بالإضافة يزداد الشعور العطش أثناء الصيام عند تناول الشاي بعد وجبة السحور، لغناه بالكافيين، وهو من المواد المدرة للبول.

المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان

القهوة في رمضان 2025

تعتبر القهوة من المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان، والتي تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي عند تناولها بعد الأكل، نظرًا لمحتواها العالي من الكافيين، الذي يؤدي إلى المعاناة من بعض الاضطرابات الهضمية، مثل الحموضة، كما أنها تقل قدرة الجسم على امتصاص معدني الحديد والكالسيوم من الطعام عند تناول القهوة بعد الأكل، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالأنيميا وهشاشة العظام، لذا من الضروري الابتعاد نهائيًا عن القهوة في السحور، منعًا للشعور بالعطش أثناء الصيام.

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