كيفية حماية نفسك من متحور كورونا الجديد.. إجراءات ونصائح مهمة

مع انتشار متحور كورونا الجديد وظهور أعراض مشابهة لنزلات البرد، مثل احتقان الحلق والرشح، تزداد الحاجة لاتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الإصابة، ويقدم الموجز في هذا التقرير أبرز الإجراءات للحماية من الفيروس.

التطعيم كخطوة أولى للوقاية

الحصول على اللقاح:

التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة يقلل من فرص الإصابة بالمتحور الجديد.

الوقاية في الأماكن العامة

ارتداء الكمامة:

الكمامة الطبية توفر حماية كبيرة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

التباعد الاجتماعي:

الحفاظ على مسافة 2 متر من الآخرين يحد من خطر العدوى.

النظافة الشخصية

غسل اليدين:

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، في حال عدم توفرهما، استخدم معقمًا يحتوي على الكحول

تجنب لمس الأسطح المكشوفة:

ابتعد عن لمس العينين، الأنف، والفم، والأسطح التي قد تكون ملوثة.

نصائح يومية للحماية

تجنب الأماكن المزدحمة.

ارتداء الكمامة باستمرار، خاصة في المواصلات العامة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الزنك وفيتامين C.

أعراض متحور كورونا الجديد

من المهم التعرف على الأعراض لاتخاذ الإجراءات المناسبة سريعًا، وتشمل:

1. الحمى.

2. السعال.

3. ضيق التنفس.

4. آلام العضلات.

5. التهاب الحلق.

6. الغثيان والقيء.

ماذا تفعل إذا شعرت بالأعراض؟

1. ابق في المنزل لتجنب نقل العدوى للآخرين.

2. استشر الطبيب فورًا للحصول على العلاج المناسب.

3. اتبع الإرشادات الصحية بدقة.

اقرأ أيضًا:

المدارس تطالب أولياء الأمور باتخاذ الحيطة بسبب متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد XEC.. كيف تنتشر الفيروسات التنفسية في الشتاء ؟

