علامات تساعدك على التفرقة بين نزلات البرد ومتحور كورونا الجديد

تتزايد المخاوف لدى الكثير من المواطنين منذ بداية الشتاء، وذلك بعد انتشار متحور كورونا الجديد، لأن هناك تشابه كبير بين أعراض هذا المتحور ونزلات البرد، مما يجعل الكثير من الشعور بالتوتر والقلق.

كما أن يبحث بعض الأفراد عن أبرز الطرق التي تساعد في تعزيز الصحة وتحمي من الإصابة.

متحور كورونا الجديد

ويستعرض الموجز، طرق تساعدك في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، على النحو التالي:

أولًا: ارتداء الملابس المناسبة

يجب الاستعانة بملابس ثقيلة وخاصُا في الطقس البارد ويفضل أن تكون من القطن لعدم تجنب تهيج الجلد والحصول على التدفئة المناسب للجسم.

ثانيًا: النظافة الشخصية

يعتبر النظافة الشخصية من أهم طرق الوقاية لعدم الإصابة سواء الفيروس أو نزلات البرد، يجب تجنب ملامسة العين والأنف وغسل اليدين بانتظام والتعقيم المستمر لعدم الإصابة ودخول الفيروسات للجسم.

ثالثًا: الحفاظ على التدفئة بالمنزل

لعدم تكاثر الجراثيم وانتشار البكتريا والفيروسات، يجب تهوية المنزل جيدًا لتقليل فرص التعرض للعدوى.

رابعًا: ممارسة الرياضة

الرياضة تلعب دور كبير في تقوى مناعة الجسم ومقاومة الأمراض لأن لا تقتصر الوقاية فقط على النظافة والتغذية.

خامسًا: الأنظمة الغذائية الصحية

تلعب الأنظمة الغذائية الصحية دورا مهما في تعزيز المناعة، والوقاية من نزلات البرد كما يفضل تناول المشروبات الدافئة التي لها تأثير مهدئ ومفيد للصحة منها الينسون والزنجبيل بالعسل.

أعراض نزلات البرد

تحدث نزلة البرد بسبب عدة فيروسات مختلفة، وتسبب التالي

سيلان الأنف

التهاب الحلق

العطس

السعال

الصداع

متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد

تسبب أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، التالي:

الحمى وسيلان

احتقان الأنف

السعال

فقدان حاسة الشم والتذوق

اضطراب المعدة

الإسهال

الغثيان

كيف تحمي نفسك؟

يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

احرص على غسل يديك بانتظام باستخدام معقم اليدين وبالماء والصابون.

استشر طبيبك إذا شعرت بأي أعراض مشابهة لتلك المرتبطة بفيروس كورونا.

متحور كورونا الجديد

متى تذهب إلى طبيب؟

ظهور بعض الأعراض يتطلب الذهاب إلى طبيب، وهي:

ألم الصدر.

ضيق في التنفس.

تحول أي جزء من وجهك أو شفتيك إلى اللون الأزرق.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

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