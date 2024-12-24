8 حيل غير تقليدية لتوديع الانفلونزا.. الثلج أبرزهم

عندما نصاب بالسعال أو البرد أو الانفلونزا، تبدأ خلايا الجهاز المناعي بتنشيط مجرى الهواء للمساعدة في مكافحة الالتهابات الناتجة عن الأعراض، وتقليل الالتهاب في خلايا مجرى الهواء يمكن أن يساهم في تخفيف أعراض التهاب الحلق والسعال.

وبينما لا يوجد علاج نهائي لهذه الحالات، فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية والطبية التي تساعد في التخفيف من حدة الأعراض وتسريع التعافي. يستعرض الموجز بعض الأساليب الفعالة التي يمكن تطبيقها.

1. الراحة أساسية

عند الإصابة بنزلة برد أو الانفلونزا، يحتاج الجسم إلى توجيه طاقته نحو محاربة العدوى، الراحة تلعب دورًا هامًا في هذه العملية، حيث تساعد في تعزيز المناعة ومقاومة الانفلونزا، لذلك، يوصى بالاسترخاء تحت بطانية دافئة لتخفيف الإجهاد الجسدي.

الانفلونزا

2. تنظيف الأنف بانتظام

الحفاظ على الأنف نظيفًا من المخاط أمر ضروري لمقاومة الانفلونزا، ويُنصح بتجنب استنشاق المخاط إلى الداخل، عند تنظيف الأنف، ينصح بالضغط على إحدى فتحتي الأنف أثناء تفريغ الأخرى بلطف، لتجنب التسبب في ألم الأذن، لا تنسَ غسل يديك بعد كل مرة تقوم فيها بتنظيف أنفك.

3. الغرغرة لتهدئة الحلق

تعمل الغرغرة على ترطيب الحلق وتقليل الالتهاب، ويمكن استخدام ملعقة صغيرة من الملح مذابة في كوب ماء دافئ أربع مرات يوميًا.

ولتقليل الشعور بالدغدغة في الحلق، يمكنك تجربة غرغرة الشاي المحتوي على التانين أو خليط من عصير الليمون والعسل والماء الدافئ، ويعمل بوجه عام على محاربة الانفلونزا ويُرجى تجنب إعطاء العسل للأطفال دون سن السنة.

4. تناول السوائل الدافئة

تساعد السوائل الدافئة مثل شاي البابونج على تهدئة الأغشية الملتهبة، كما تخفف من احتقان الأنف وتمنع الجفاف، ومحاربة الانفلونزا يمكن إضافة العسل إلى المشروبات للحصول على خصائصه المهدئة والمضادة للفيروسات والبكتيريا.

5. استخدام المستحلبات لتخفيف الألم

اختر مستحلبات تحتوي على مستخلصات مثل Echinacea أو الزنك أو البلسان، كما يمكن أن يساعد الصبار في تهدئة الأغشية الملتهبة.

كما يعتبر النعناع أيضًا خيارًا شائعًا في محاربة الإنفلونزا، سواء كان في شكل شاي أو زيت يستخدم للتدليك، إضافة زيوت الأوكالبتوس أثناء الاستحمام يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الشعب الهوائية.

6. تعديل وضعية النوم

استخدام وسادة إضافية تحت الرأس يساعد في تصريف الممرات الأنفية ويخفف الاحتقان إذا وجدت الزاوية غير مريحة، ويحارب الإنفلونزا، جرب وضع الوسائد بين المرتبة وقاعدة السرير لخلق انحدار أكثر تدريجية.

7. تخفيف التهاب الجيوب الأنفية بالثلج

تطبيق درجات حرارة باردة أو دافئة على الجيوب الأنفية يمكن أن يوفر راحة فورية، يمكنك استخدام عبوات جاهزة أو صنعها بنفسك عبر تسخين منشفة رطبة في الميكروويف، أو استخدام كيس من البازلاء المجمدة كعبوة باردة.

8. استمتع بحمام بخاري

الاستحمام بالبخار يساهم في ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف التوتر، وفي حال الشعور بدوار، يمكن الجلوس على كرسي قريب، والاستحمام بالإسفنج للحصول على التأثير المطلوب دون إجهاد.

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