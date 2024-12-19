مشروبات منزلية لمكافحة الأنفلونزا وإلتهاب الحلق.. نتيجة فورية

بجانب الأدوية والعقاقير دائمًا ينصح الأطباء في تخفيف آثار أو علاج البرد تناول المشروبات الساخنة لتعزيز المناعة وخاصة في فصل الشتاء لفوائدها الكثيرة ومنحها الدفء لجسم الإنسان.

ويحتاج علاج البرد الراحة بأخذ وقت كافي من النوم، وتناول المشروبات الدافئة باستمرار، وفي هذا الصدد يستعرض الموجز عدد من المشروبات السحرية والتي لمكافحة الأنفلونزا والتهاب الحلق.

قد تساعد الزيوت العطرية بصورة كبيرة في علاج البرد والتهاب الحلق كما تحد من شدة نزلات البرد خلال أيام.

مشروب ساخن

مزيج سحري لعلاج البرد

وبحسب موقع abc الأمريكي فإن هناك مشروبات تحقق الهدف المرجو من تخفيف آثار إلتهاب الحلق وغيره من الأمراض التنفسية الفيروسية وهي:

أحضر وعاء وقم بوضع 3 أكواب من الماء على النار ثم أضف المكونات التالية:

- نصف ليمونة وقم بعصرها في الوعاء ثم أضف قشرة الليمونة.

- نصف برتقالة بالقشر وقم بعصرها ثم اترك القشرة في الوعاء كذلك.

- قطعة من الزنجبيل الطازج قطعها شرائح رقيقة بعد غسله، ثم 4 حبات من القرنفل.

دع المكونات تغلي لمدة 10 دقائق، ثم استخدم مصفاة لالتقاط كل القطع، واسكب السائل في كوب به عود من النعناع، ثم اتركه منقوعًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم أخرج النعناع وأضف بعض العسل.

يساعد السائل الدافئ الموجود في هذا المشروب على تخفيف احتقان الحلق، كما أنه يزيد من خصائصه المضادة للبكتيريا التي تساعد في علاج نزلات البرد بسرعة، وعند إضافة القليل من العسل إليه، فإنه يساعد في علاج السعال أيضا.

وفي الوقت ذاته إذا استخدمت الليمون في الشاي، فإن الجسم سوف يتلقى دفعة من فيتامين سي، مما يضعف نزلات البرد.

علاج البرد بمشروبات أخرى طبيعية

هناك العديد من المشروبات التي قد تساعد في تخفيف أعراض البرد ومنها:

- العسل والليمون.

- البابونج

- الزنجبيل

- الينسون

- الثوم ويمكن قطع فص من الثوم لنصفين وبلعه مع كوب كبير من الماء

- قشر البرتقال حيث يمكن غلي قشر البرتقال وشربه فهو يعزز خلايا الجهاز المناعي.

- النعناع

جدير بالذكر أن أغلب هذه الوصفات تساعد في القضاء على الإلتهابات وتعزيز صحة المناعة، ومد الجسم بالطاقة، وكذلك القضاء على الفيروسات.

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