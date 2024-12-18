منها يامن وتقي ويزن.. أسماء أولاد من القرآن الكريم ونادرة

أسماء أولاد حديثة 2024 من القرآن الكريم، يهتم بها كافة الآباء والأمهات المسلمون المنتظرون قدوم مولود،

ومنهم من يعمل علي اختيار اسماء مختلفة ولكن يخشي من الوقوع في حرمانية الأسم لذلك يبحثون عن تلك الأسماء, وهذا ما سيعرضه لكم “الموجز” في قائمة بأفضل أسماء أولاد 2024 نادرة.

أسماء أولاد من القرآن الكريم

شروط مهمة يلزم إتباعها عند اختيار إسم المولود إذا كان ذكر أو أنثى

-يلزم اختيار الإسم الحسن، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره أي طفل عقب أن يكبر ويعقل.

-يجب على المسلم ألا يكون في إسم المولود تزكية للنفس أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها.

-ويجب على المسلم ألا يوحي الإسم بالكبر والعظمة والعلو بغير الحق.

-ويجب أيضاً على المسلم أن يكون إسم المولود خالي من الإشارة إلى الشرك.

-حيث يلزم على المسلم أيضاً ألا يكون في الإسم ما نهى الشرع عن التسمية.

أسماء أولاد حديثة

-إسم محمد، وهو إسم يليق بكافة الأزمنة المعاصرة ويشير أيضاً إلى الخصال الحميدة.

-واسم أيان، وهو إسم عربي معناه السؤال عن الوقت كما جاء في الآية الكريمة "يسألونك عن الساعة أيان مرساها".

-إسم آرام، اسم علم مذكر أو مؤنث ومعناه الهدوء والراحة.

-وإسم زين، وهو إسم علم مذكر معناه الحسن والجمال.

-وأيضاً إسم كنان، إسم علم مذكر معناه الغطاء أو الستر أو الوقاية.

-وإسم سامر، هووإسم من أسماء أولاد 2024 ومعناه المتحدث مع جماعة في الليل.

-وبالإضافة إلى إسم آيلان، وهو من أسماء أولاد وكذلك أسماء بنات، وله عدة معاني منها الشخص المجتهد.

-وأيضاً إسم كادي، يمكن التسمية به للأولاد وكذلك البنات، ويشير معناه إلى أحد أنواع الأشجار ذات الرائحة الطيبة.

-وإسم جوان، هو إسم مذكر فارسي معناه الفتى اليافع.

-إسم عمران، هو إسم عربي مذكر معناه البنيان الذي يعمر به البلد.

-وإسم يزن، الذي يعد إسم علم مذكر وهو مشتق من الميزان ويوحي العدل والمساواة.

-وبالإضافة إلى إسم صفوان، الذي هو إسم علم مذكر من أسماء أولاد 2024 ومعناه الصخر الأملس الصافي.

-وإسم سليم، هو إسم علم مذكر ينطق بفتح السين، ويشير إلى الشخص المعافي.

-وأيضاً إسم يامن، واحد من أرق أسماء أولاد 2024، ومعناه الميمون المبارك.

-وإسم سديم، الذي يعتبر من أسماء أولاد جديدة وله معاني متعددة، منها الضباب الخفيف، أو النجو البعيدة.

-وإسم بدر، هو واحد من أسماء أولاد 2024 ذات المعنى الواضح والصريح حيث القمر المكتمل والمضيء.

أحدث أسماء أولاد 2025

-إسم إيوان: والذي معناه عزة النفس.

-وإسم باسل: معناه الشجاع.

-إسم قصي: الذي معناه النسب البعيد.

-وأيضاً إسم نائل: معناه السخاء والعطاء.

-إسم هارون: معناه الجبل، ويقال أيضاً أنه القط أو الهر.

-وبالإضافة إلى إسم داني: معناه القريب.

-إسم مروان: ويعني الحجارة الصلبة.

-إسم هادي: معناه الواعظ أو المرشد.

-إسم زيدان: الذي هو مثنى زيد ومعناه الخير والبركة.

-وإسم جاسم: معناه الضخامة أو القوة والشجاعة.

-إسم مهند: إسم من أسماء السيوف ويقال أنه إسم سيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

-إسم حبيب: وهو الشخص المحبوب من الناس.

-وإسم زهير: معناه الشجر المتفتح والمزهر.

-إسم غياث: الذي مشتق من الغيث أي المطر والرزق.

-وإسم آسر: الذي معناه الفتى المقدام.

-إسم إياد: الذي معناه القوة وأيضاً الجهة اليسرى واليمنى من الجيش.

-إسم أنس: مشتق من الأنس والإطمئنان.

أسماء أولاد فريدة ونادرة الإستخدام 2024

إسم تقي: الذي يعني الذي يخشى الله.

-إسم جنيد: وهو تصغير كلمة جندي.

-إسم جاسر: وهو معناه الشخصية القوية.

-إسم أجاد: والذي هو مشتق من الإتقان والإجادة.

-إسم راجح: معناه العقل الكبير.

-إسم راهي: الشيء الذي لا ينتهي.

-وإسم رسيم: معناه الماء الجاري.

-إسم جود: هو مشتق من الجود والكرم.

-إسم سدن: وهو معناه خادم الكعبة.

-إسم رشيد: وهو مشتق من الرشد والعقل.

-هو إسم ثروان: معناه الشخص الثري.

-وإسم كيران: والذي معناه النور الساطع.

أسماء أولاد مميزة وجميلة

اقرأ أيضاً:

باكستاني الجنسية ..ولادة أول طفل على جبل عرفات

بعد واقعة ندى حافظ.. هل التمارين الرياضة خطر على السيدة الحامل؟