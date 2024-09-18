أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم.. كنوز من كتاب الله

أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم.. الأسماء القرآنية للأولاد والبنات هي أحد أفضل الخيارات للآباء الذين يبحثون عن أسماء أنيقة وذات معنى، فالقرآن الكريم هو الكتاب الروحي الرئيسي للإسلام لأنه عبارة عن مجموعة من وحي الله ويتبعه كل مسلم في جميع أنحاء العالم.

وتساعدنا الآيات القرآنية الملهمة والرسائل المؤثرة من النبي محمد والأنبياء الآخرين وحياتهم في الحصول على كلمات وأسماء رشيقة ومذهلة يمكننا استخدامها في هذا العالم الحديث.

أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم

يقدم لكم موقع الموجز، أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم،فإذا كنتم تخططوا للبحث عن أسماء في القرآن الكريم لطفلكم الذكر أو الأنثى، فنقترح عليك التحقق من هذا المنشور أولاً.

أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم

و لقد اخترنا بعناية بعض الكلمات والأسماء الجميلة من الآيات القرآنية لمساعدتك في اختيار اسم رائع لطفلك الذكر أو الأنثى مستوحى من القرآن الكريم.

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أسماء بنات إسلامية من القرآن الكريم

نقدم لكم قائمة بأفضل اسماء من القران للبنات! هذه الأسماء ليست جميلة فحسب، بل تحمل أيضًا معنى مهمًا متجذرًا في تعاليم الإسلام.

من عائشة إلى زاهدة، كل اسم مستوحى من الشخصيات النسائية في القرآن، مما يمنح طفلك الصغير ارتباطًا بالتاريخ الغني والروحانية للدين.

أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم

أسماء بنات من القرآن الكريم

آية: معناه: العلامة، المعجزة.

زينب: معناه: الزينة، الحُسن.

خديجة: معناه: السيدة، الكبيرة.

فاطمة: معناه: الفطام، من فطمها.

مريم: معناه: المربية، السيدة العفيفة.

أسماء: معناه: السماء، العلو.

حواء: معناه: الحياة.

سارة: معناه: السيدة، النبيلة.

آمنة: معناه: الآمنة، المطمئنة.

حليمة: معناه: الرفيقة اللطيفة.

رقية: معناه: الرقية، السحر.

نور: معناه: الضوء، النور.

هدى: معناه: الهداية، الطريق الصحيح.

براءة: معناه: البراءة، الطهارة.

سلمى: معناه: السالمة، الآمنة.

ليلى: معناه: الليل، الظلام.

زينب: معناه: الزينة، الحُسن.

سماء: معناه: السماء، العلو.

ريحانة: معناه: الريحان، النعناع.

جنة: معناه: الجنة، الفردوس.

كوثر: معناه: نهر في الجنة.

دانية: معناه: القرب والمودة.

تسنيم: معناه: اسم عين في الجنة.

جنان: جمع جنة.

حور: إشارة إلى الحور العين

سلسبيل: اسم عين في الجنة.

جنات وجنة: في إشارة إلى الجنة.

جنى: ثمار الجنة.

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أسماء أولاد من القرآن الكريم

محمد: معناه: الحمد، الممدوح.

عبد الله: معناه: عبد الله.

عبد الرحمن: معناه: عبد الرحمن.

يوسف: معناه: الزيادة.

زكريا: معناه: الله يذكر.

يعقوب: معناه: المتبع أثر الآباء.

إسماعيل: معناه: السامع الله.

إبراهيم: معناه: أبو الأنبياء.

موسى: معناه: المنتشل من الماء.

عيسى: معناه: العون، النصر.

آدم: معناه: الإنسان الأول.

خالد: معناه: الدائم، الباقي.

سليمان: معناه: السلامة، الكمال.

داود: معناه: الحبيب، الصديق.

يونس: معناه: الحمامة.

أحمد: معناه: المحمود.

خليل: معناه: الصديق الحميم.

هارون: معناه: الجبل الأبيض.

عمر: معناه: العمر، الحياة.

أنس: معناه: الأنس، الالفة.

سالم: معناه: السليم، المعافى.

يحيى: معناه: الحي، القائم.

أيوب: معناه: القوي الصبور.

إدريس: معناه: المتعلم، المتدبر.

لوط: معناه: الطيب، النبيل.

أسماء أولاد وبنات 2024 من القرآن الكريم

أسماء بنات جديدة 2024

براعم: يعني زهر الشجرة قبل التفتح والغصن الطري.

بديعة: يعني الجميلة والمبتدعة.

بدر الدجى: يعني قمر الظلام.

بتلاء: يعني عزيمة لا ترد.

بنان: يعني الرائحة وكذلك يطلق على أطراف الأصابع.

برلنتي: نوع من الألماس.

تاليا: يعني المزهرة، وهي الشابة النضرة الفتيّة.

تالية: يعني تلاوة وقراءة القرآن الكريم.

تسنيم: يعني نهر في الجنة.

تارا: يعني تارا النجمة.

تاج: يعني التاج الذي يتم وضعه على رأس الملك.

تارة: يعني مرّة واحدة.

تارينا: يعني صوت الرعد.

تارلا: يعني الفتاة المتألقة التي تشع بريقاً ويطلق كذلك على عسل النحل.

تارين: يعني صوت الرعد.

تالان: يعني الجبين والمخلب.

جنة: يعني الرياض والبساتين المليئة بالورود.

جويرية: يعني المرأة الفتية واسم أحد زوجات الرسول.

جمانة: يعني اللؤلؤة الصغيرة أو اللؤلؤ الأبيض أو مقدمة السفينة.

جوان: يعني نهر في الجنة.

جيهان: يعني الدنيا العالم.

إمامة: يعني اقتداء الناس وهو من الأسماء العربية الأصيلة.

أشواق: يعني نزوع النفس إلى الشيء.

أديبة: يعني الفتاة ذات أدب وكمال وعواطف نبيلة.

إباء: يعني الأنفة والامتناع والترفع والضيم ورفض المذلة.

ابتهاج: يعني البهجة أي السرور والفرح.

ابتسام: يعني التبسم من غير صوت.

ابتهال: يعني دعاء وتضرع.

بانة: يعني الفتاة الناعمة، جميلة القد والقوام، وهي مشتقة من البان وهو من أنواع الشجر.

إبراق: يعني حدوث البرق والضوء الشديد واللمعان في السماء.

بيسان: يعني مدينة بيسان الفلسطينية وهي من أقدم مدن فلسطين التاريخية

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