بعد رحيلها.. من هي سمية إبراهيم مذيعة إذاعة القران الكريم؟

رحلت عن عالمنا أمس الإذاعية سمية إبراهيم ، بعد صراع طويل مع المرض، تاركة خلفها إرثا ضخماً في بيتها الإذاعة المصرية ، ومن هنا يستعرض الموجز أبرز المعلومات عن الإذاعية سمية إبراهيم في سطور.

سمية ابراهيم

من هى الإذاعية سمية إبراهيم ؟

هي صاحبة جملة شهيرة يسمعها الجمهور منذ سنوات عبر أثيرإذاعة القرأن الكريم، فكانت تقول بصوتها العذب "برنامج طلائع الإيمان من إعداد وتقديم سمية إبراهيم".

اسمها الحقيقي سمية عطوة، أما اسم سمية إبراهيم هو اسم للشهرة الإذاعية .

لدى الراحلة سمية إبراهيم أشهر مذيعات إذاعة القرآن الكريم شقيقة تتولى منصبًا إداريًا في الإذاعة أيضا وهي ضياء عطوة.

تعرف عليها الجمهور لسنوات طويلة من خلال تقديمها لبرنامج "طلائع الإيمان".

البرامج الإذاعية لـ سمية إبراهيم

وقدمت الراحلة سمية إبراهيم العديد من البرامج الإذاعية ذات الطابع الاجتماعي وكان أشهرهم برنامج طلائع الإيمان، وبرنامج القاموس الإسلامي.

وبرنامج صوموا تصحوا، برنامج الحج معالم ومناسك، برنامج رسائل الرسول إلى الملوك والأمراء.

كما شاركت الإذاعية الراحلة سمية ابراهيم أيضا في برنامج "مجلة الأسرة " التي تصدرها إدارة الأسرة والمجتمع بشبكة القرآن الكريم، وكان يذاع مساء الأربعاء من كل أسبوع.

وشاركت أيضا الإذاعية الراحلة سمية إبراهيم، في المجلة، وصدرت أول إعدادها في 10 يناير 2018.

ويضم البرنامج موضوعات متنوعة اجتماعية جذابة، فيما يتعلق بشئون الأسرة وقدمته بأسلوبها الخاص الجذاب والمتنوع.

وكما اشترك في إعداد وتقديم العدد الأول من المجلة كل من سمية إبراهيم، الإذاعية زينب يونس، الإذاعية علياء الحكيم، الإذاعية سحر فاروق، والإذاعية مني عبد الهادي.

تفاصيل جنازة الراحلة الإذاعية سمية إبراهيم

ويذكر أن تم تشيع جنازة الإذاعية الراحلة سمية إبراهيم أمس من أمام مسجد الأزهر الشريف، واستقبلت أسرة المذيعة الراحلة العزاء في قاعة مسجد ال رشدان بمدينة نصر أمس.

"إذاعة القرآن الكريم" تنعي الراحلة سمية إبراهيم في سطور

وقد نعتها إذاعة القرآن الكريم ببيان جاء فيه: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "

وكتبت الصفحة الرسمية لـ"إذاعة القرآن الكريم"، ناعية الإعلامية الراحلة سمية إبراهيم : "تنعى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وجميع العاملين فيها الإذاعية القديرة سمية إبراهيم، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته".

وتابع المنشور: "وأن يجعل عملها في إذاعة القرآن الكريم على مدار سنين طويلة قدمت فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية في ميزان حسناتها، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

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