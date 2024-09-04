الموت يفجع المنتج طارق الجنايني.. وهذا موعد تشيع الجثمان

أعلن المنتج طارق الجنايني خبر وفاة والده مساء اليوم الأربعاء من خلال نشر بوست عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ويكشف الموجز تفاصيل الخبر وموعد تشيع الجثمان

وفاة والد المنتج طارق الجنايني

وكتب طارق الجنايني منشور ينعي والده من خلاله معلقا: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

طارق الجنايني

وأضاف طارق الجنايني: سيتم تشييع الجنازة غدًا الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، طريق الواحات وسيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد 8 سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

آخر أعمال طارق الجنايني

شارك المنتج طارق الجنايني، في فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا حيث تخطت إيراداته 75 مليون جنيه مصر.

شارك في فيلم الحريفة كلا من نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

الحريفة 2

ويتم تصوير حاليًا الجزء الثاني من فيلم الحريفة، تمهيدًا لعرضه العام المقبل، ويضم العمل كلا من: كزبرة، نور إيهاب، ميدو، وغيرهم.

اقرأ أيضاً

نور النبوي يعلن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان “الريمونتادا”

انتهاء التجهيزات النهائية لتصوير الجزء الثاني من فيلم “الحريفة”