تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

يُعتبر السكر أحد المكونات الأساسية التي لا غنى عنها في المنازل المصرية، حيث يحرص المواطنون على متابعة أسعاره في الأسواق والمتاجر بشكل دوري، هذا إلى جانب كونه عنصرًا غذائيًا هامًا، فإن إنتاج السكر يُمثل محورًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة.

أسعار السكر اليوم.. استقرار نسبي في الأسواق

ويستعرض موقع الموجز، أسعار السكر اليوم في الأسواق على النحو التالي..

أسعار السكر اليوم المعبأ: تراوح سعر الكيلو اليوم الأربعاء بين 32 إلى 35 جنيهًا في المحال التجارية.

السكر التمويني: يُباع السكر المخصص للبطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيهًا للكيلو، ما يُمثل دعمًا كبيرًا للمستهلكين.

إنتاج مصر من السكر

تُنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، موزعة كالتالي، 1.8 مليون طن من بنجر السكر،

مليون طن من قصب السكر، وتعكس هذه الأرقام قوة قطاع الزراعة المحلي في دعم الاكتفاء الذاتي، حيث تُغطي مصر حوالي 90% من احتياجاتها المحلية من السكر، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية.

موسم قصب السكر 2025

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم توريد قصب السكر، المقرر انطلاقه في يناير 2025، إلى جانب موسم إنتاج بنجر السكر الذي يبدأ في منتصف فبراير.

ولتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية، تمت الموافقة على رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 2500 جنيه، تحديد سعر توريد طن بنجر السكر عند 2400 جنيه، وهذه الزيادات بنسبة 25% عن الموسم السابق تهدف إلى تعزيز زراعة المحاصيل السكرية وتحقيق مزيد من التوسع الزراعي.

السكر

جهود وزارة التموين لتعزيز الاحتياطي

عقد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر لمتابعة الاستعدادات للموسم الجديد، حيث أكدت الوزارة، انتظام العمل بمصانع السكر، وضرورة تحسين جودة السكر المقدم للمستهلكين، خاصة عبر بطاقات الدعم.

هذا إلى جانب التركيز على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفق توجيهات القيادة السياسية،

دعم الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مع الاهتمام المتزايد من الدولة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، يُمثل السكر نموذجًا حيًا للتكامل بين الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد، وبينما تتجه مصر لتحقيق اكتفاء ذاتي كامل، تبقى جهود وزارة التموين والمزارعين الركيزة الأساسية؛ لضمان استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة.

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