خفض سعر السكر اليوم في الأسواق المصرية.. تفاصيل القرار وتأثيراته

قرار وزارة التموين بخفض سعر السكر. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، عن خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، حيث أصبح سعر الكيلو 30 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا، يُعد هذا التخفيض الثاني خلال فترة قصيرة، بعد أن انخفض سابقًا إلى 35 جنيهًا، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

أسباب خفض سعر السكر

يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أسعار السكر في المحلات اليوم

يختلف سعر السكر في المحلات الخارجية، حيث يتراوح بين 35 و36 جنيهًا للكيلو، مما يجعل المجمعات الاستهلاكية الخيار الأمثل لتوفير السكر بسعر أقل.

مبادرة "أسواق اليوم الواحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل وزارة التموين تنظيم "أسواق اليوم الواحد" أسبوعيًا في الأحياء، لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 30% و50%. تشمل هذه الأسواق السلع الأساسية مثل:

الزيت

السكر

الأرز

البقوليات

اللحوم والدواجن

منتجات الألبان



قائمة أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

السكر: 30 جنيهًا للكيلو.

الأرز: 23-29 جنيهًا (حسب نسبة الكسر).

اللوبيا (400 جم): 35 جنيهًا.

العدس الأصفر (400 جم): 25 جنيهًا.

الزيت الخليط (1 لتر): 64 جنيهًا.

الدواجن: 135 جنيهًا للكيلو.



كراتين السلع الغذائية من وزارة التموين

طرحت الوزارة كراتين تحتوي على مجموعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية:

1. كرتونة بـ400 جنيه: تشمل 11 صنفًا، مثل الأرز، السكر، الزيت، والمكرونة.



2. كرتونة بـ500 جنيه: تحتوي على 13 صنفًا متنوعًا.



3. كرتونة بـ800 جنيه: تضم 12 صنفًا بوزن أكبر.

الهدف من المبادرة

تهدف هذه المبادرات إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف تأثيرات التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أماكن توزيع الكراتين

تتوفر الكراتين في المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة التابعة للوزارة، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين.

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