سعر السكر في التموين.. أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

سعر السكر في التموين.. تزامنًا مع طرح المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024 في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، يتساءل المواطنون عن أسعار السلع التموينية، وخاصة عن سعر السكر في التموين الذي يعد من السلع الأساسية في كل بيت.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 ستظل ثابتة دون أي زيادة مقارنة بالأشهر الماضية، تشمل القائمة العديد من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة.

وفيما يلي تستعرض جريدة “الموجز” أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024:

سعر السكر في التموين

وحددت وزارة التموين سعر السكر المعبأ بوزن 1 كيلو جرام ليكون 12.60 جنيهًا.

سعر السكر في التموين

سعر الزيت في التموين

سجلت وزارة التموين سعر زجاجة زيت 800 مللي ب30 جنيهًا، بينما كان سعر زيت الخليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر الأرز في التموين

جاء سعر الأرز المعبأ بوزن 1 كيلو جرام ليكون 12.60 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية اليوم

سعر السكر في التموين

سعر مكرونة 800 جرام 15.50 جنيهًا.

سعر فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.

سعر مكرونة 400 جرام 7.75 جنيهًا.

سعر دقيق معبأ 1 كيلوجرام 18 جنيهًا.

سعر عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا.

سعر صلصة 300 جرام 8 جنيهات.

سعر شاي ناعم 40 جرامًا 5 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 500 جرام 14 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيهًا.

سعر جبنة تتراباك 250 جرامًا 7.50 جنيهًا.

سعر ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيهًا.

سعر صابون غسيل 125 جرامًا 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيهًا.

سعر مسلى صناعي 800 جرام 36 جنيهًا.

سعر مربى 350 جرام 16 جنيهًا.

سعر تونة مفتتة 140 جرام 18 جنيهًا.

سعر مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيهًا.

سعر دقيق معبأ 1 كيلوجرام 18 جنيهًا.

سعر مرقة دجاج 8 مكعبات 6 جنيهات.

سعر سائل غسيل أواني 80 جرام 3 جنيهات.

سعر بسكويت يويوز سادة 25 جرام 1.50 جنيه.

سعر صابون تواليت 125 جرام 7.50 جنيه.

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جرام 4 جنيهات.

سعر طحينة بيضاء 140 جرام 2.50 جنيه.

سعر حلاوة طحينية سادة 40 جرام 3 جنيهات.

سعر لبن جاف 125 جرام 25.50 جنيهًا.

سعر زجاجة خل 5% 900 مللي 6 جنيهات.

سعر بسكويت أنواع مختلفة 3.75 جنيه.

سعر بسكويت ويفر أنواع مختلفة 2.75 جنيه.

نصيب الفرد في بطاقات التموين

بلغ نصيب الفرد في بطاقة التموين حوالي 50 جنيهًا، ويمكن للمواطن شراء السلع الأساسية مثل زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى.

اقرأ أيضًا:

إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف الخطوات والشروط

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2024.. خطوات سهلة للحصول على الدعم التمويني